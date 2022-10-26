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AH股新聞

26/10/2022 17:08

《國企紅籌》中煤能源委任趙榮哲為公司總裁，張國秀為副總裁

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）宣布，董事會
決議委任趙榮哲為公司總裁，任期自董事會決議通過之日起至公司第五屆董事會成立並聘任新一
屆高級管理人員之日止。於同日，董事會副董事長、執行董事彭毅不再代行總裁職責。
　　董事會同時宣布，委任張國秀為公司副總裁，任期自董事會決議通過之日起至公司第五屆董
事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。（ｈｙ）

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