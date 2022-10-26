《經濟通通訊社２６日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）宣布，董事會

決議委任趙榮哲為公司總裁，任期自董事會決議通過之日起至公司第五屆董事會成立並聘任新一

屆高級管理人員之日止。於同日，董事會副董事長、執行董事彭毅不再代行總裁職責。

董事會同時宣布，委任張國秀為公司副總裁，任期自董事會決議通過之日起至公司第五屆董

事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。（ｈｙ）

