《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央政治局召開會議研究部署宣傳貫徹二十大精神

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中共中央政治局２５日召開會議，研究部署學習宣傳貫徹黨的二十大精神，審議《關於加強和維

護黨中央集中統一領導的若干規定》、《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定實施細則》。中

共中央總書記習近平主持會議。



加快建設中國特色現代資本市場

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中證監２４日召開黨委會議，學習貫徹黨的二十大精神和二十屆一中全會精神。中證監主席易會

滿主持會議並講話稱，要堅持將資本市場一般規律與中國市場的實際相結合，加快建設中國特色

現代資本市場。



金融體系總體穩健，資本市場具有長期投資價值

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銀保監主席郭樹清２４日主持召開黨委會議，傳達學習黨的二十大、二十屆一中全會精神。會議

指出，金融體系總體穩健。資本市場具有長期投資價值、保持穩定運行的良好基礎不會改變。





《上海證券報》



中央政治局召開會議研究部署宣傳貫徹二十大精神

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中共中央政治局２５日召開會議，研究部署學習宣傳貫徹黨的二十大精神，審議《關於加強和維

護黨中央集中統一領導的若干規定》、《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定實施細則》。中

共中央總書記習近平主持會議。



繼續保持貨幣信貸總量合理增長

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人行黨委、外匯局黨組２４日召開擴大會議，認真傳達學習黨的二十大和黨的二十屆一中全會精

神，研究部署貫徹落實工作。會議要求，人行、外匯局要繼續保持貨幣信貸總量合理增長，保持

人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



中證監：加快建設中國特色現代資本市場

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中證監２４日召開黨委會議，傳達學習貫徹黨的二十大精神和黨的二十屆一中全會精神。中證監

表示，要堅持將資本市場一般規律與中國市場的實際相結合，加快建設中國特色現代資本市場。





《證券時報》



中央政治局召開會議研究部署宣傳貫徹二十大精神

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中共中央政治局２５日召開會議，研究部署學習宣傳貫徹黨的二十大精神，審議《關於加強和維

護黨中央集中統一領導的若干規定》、《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定實施細則》。中

共中央總書記習近平主持會議。



多部門召開會議傳達學習貫徹黨的二十大精神

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近日，發改委、財政部、商務部、人民銀行、國資委、銀保監會、外匯局等部門分別召開會議，

認真傳達學習黨的二十大和黨的二十屆一中全會精神，研究部署貫徹落實工作。



完善多層次市場體系，擴大高水平制度型開放

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中證監近日召開黨委會議，認真傳達學習貫徹黨的二十大精神和二十屆一中全會精神。中證監主

席易會滿主持會議並講話稱，要完善多層次市場體系，健全資本市場功能，提高直接融資比重。

（ｌｃ）

