《經濟通通訊社２６日專訊》粵開證券認為，近期多項資本市場利好政策出台：轉融資費率

下調疊加兩融標的擴容有望提振融資市場規模，為市場注入增量資金；科創板做市漸行漸近，將

進一步提升市場流動性；回購制度優化有望帶來上市公司回購潮；涉房企業股權融資邊際放松，

或將打開行業增長空間。多項積極政策頒布釋放穩定市場信號，政策層面接近底部區域。建議投

資者均衡配置確定性強的優質標的，重點把握安全性和確定性兩條主線。

第一，關注國家安全發展主線。近期大會報告中多次提及國家安全，更加強調發展的安全性

，提升經濟發展的自主性。具體到投資策略，主要涉及到資源安全、國防安全和科技安全三個方

面，農業安全、國防軍工和科技自主可控相關領域戰略地位有望繼續提升，相關行業有望迎來長

期投資機會。

第二，關注業績確定性主線。截至１０月２１日，已有１５２家上市公司披露２０２２年三

季報，全部均為盈利，合計淨利潤同比增３４﹒０１％。從業績預告來看，三季報業績預喜率超

過９０％，逾三成淨利翻番，建議投資者關注高增長低估值板塊的優質標的。（ｄｗ）



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