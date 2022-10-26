《經濟通通訊社２６日專訊》內媒《第一財經》發表社論，提及在需求收縮、供給衝擊、預

期轉弱等三重壓力下，房地產面臨著一場顯見的風險定價重估和投資邏輯重塑，投資者應做好積

極準備。文章指，目前基於金融屬性估值的住房，高樓價抬升了經濟社會運行成本，壓低市場的

投資邊際收益率，加劇房市的有效需求不足，使高房價很難維持，房地產這一風險資產出現重估

定價是遲早的事，且價值重估越早對經濟社會的傷害和拖累越小。

至於官媒《經濟日報》亦發表社論，暗示樓市調控力度不會完全放鬆。文章指，為推進房地

產行業的高質量發展，中國將繼續穩妥實施房地產長效機制，因城施策、一城一策，增強調控政

策的協調性精準性，支持剛性和改善性住房需求，遏制投機炒房，促進房地產市場平穩健康發展

，努力實現穩地價、穩房價、穩預期目標。

滬深地產股繼續走弱，濱江集團（深：００２２４４）跌４﹒３％，招商蛇口

（深：００１９７９）挫３﹒７％，金地集團（滬：６００３８３）、保利發展

（滬：６０００４８）跌２﹒９％，中交地產（深：０００７３６）跌２﹒７％，萬科

（深：０００００２）跌２﹒１％。（ｅｙ）

