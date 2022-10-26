《經濟通通訊社２６日專訊》早前多個航司表示將在即將到來的冬春航季增開國際航班，民

航局透露，內地下一航季的國際客運航班總量將同比增長超過一倍。國際航班現鬆綁跡象，Ａ場

民航股齊造好，吉祥航空（滬：６０３８８５）大漲５﹒７％，南方航空（滬：６０００２９）

揚３﹒７％，華夏航空（深：００２９２８）揚３﹒３％，中國東航（滬：６００１１５）揚

２﹒９％，東航總經理李養民表示，首架Ｃ９１９飛機將於今年１２月交付東航。春秋航空

（滬：６０１０２１）升２％，中國國航（滬：６０１１１１）升１﹒８％。

內媒引述民航局數據報道，中國民航將自今年１０月３０日至明年３月２５日執行２０２２

╱２３年冬春航季航班計劃。在國際航線航班方面，國內外航空公司每周安排客運航班８４０班

，也就是４２０個往返航班，同比２０２１╱２２年冬春航季增長１０５﹒９％；每周安排貨運

航班（含客改貨）６１４８班，同比２０２１╱２２年冬春航季增長６﹒７％。

此外，民航局並公布，三季度民航行業運輸總體延續恢復態勢，其中國際航線客貨運輸表現

較為突出。三季度國際航線旅客運輸量回升明顯，三季度共完成５３﹒７萬人次，較二季度增長

７３﹒３％，較去年同期增長３６﹒３％。

隨航班數量增加，國際航班機票價格也隨之下調，旅遊平台去哪兒數據顯示，國際航班機票

平均支付價格自９月以來波動式下降，１０月２５日環比９月同期降低二成。同程旅行的數據也

顯示入境機票平均出票價格環比下降三成。機票價格的下跌又帶動國際航班搜索量環比９月上漲

６３％，預訂量環比９月上漲２８％。（ｄｗ）

