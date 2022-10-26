《經濟通通訊社２６日專訊》據外媒報道，德國政府正討論折衷方案，計劃批准中遠海控
（０１９１９）（滬：６０１９１９）旗下的中遠海運港口（０１１９９）收購漢堡港貨櫃碼頭
托勒羅爾特（Ｔｏｌｌｅｒｏｒｔ）股權的計劃，但是收購的股權比例將由３５％降至
２４﹒９％。
《路透社》報道，將中遠海運港口入股碼頭的股權比例下降是緊急解決方法，因降低股權比
例後，中遠海運港口在碼頭決策中不會有發言權。
《彭博》消息稱，德國政府接近達成方案，預計當地周三通過交易。不過有報道引述消息人
士稱，德國執政聯盟內部的談判仍未有最終結果。德國經濟部和外交部仍反對批准中遠海運港口
入股，即使公司以較低股權比例入股。
早前德媒報道指，這宗收購案此前遭德國外交部、經濟部、內政部、國防部、交通部、財政
部的同聲反對，歐洲聯盟執行委員會也不贊成，但是總理府試圖在訪華前游說有關部門尋求妥協
方案，批准中遠海運入股。
中遠海控Ａ股升０﹒５３％，報１１﹒３５元人民幣，Ｈ股升０﹒５５％；中遠海運港口Ｈ
股升１﹒７４％，報４﹒１港元。（ｄｗ）
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