《經濟通通訊社２６日專訊》大全能源（滬：６８８３０３）和ＴＣＬ中環

（深：００２１２９）同時發布多晶硅採購長期協議公告，兩公告的細節基本一致，指向同一個

合同，惟兩公司就成交金額估價出現出入，引發市場關注。

大全能源及ＴＣＬ中環最新公告均指，簽訂採購框架合同，在２０２３－２０２８年簽署

４３﹒２萬噸原生多晶硅採購協議。兩公告中合同標的、合同時長、多晶硅噸數全部一致。但對

於４３﹒２萬噸的多晶硅成交金額卻產生分歧，前者預估額較後者高出１０７﹒５２％。

大全能源表示，按照ＰＶ ＩｎｆｏＬｉｎｋ最新（１０月２０日）公布的多晶硅致密料均

價３０﹒３０萬元（人民幣．下同）╱噸（含稅）測算，預計採購金額約為１３０８﹒９６億元

。ＴＣＬ中環則指，按照ＰＶ ＩｎｆｏＬｉｎｋ１０月發布的價格預測，預計２０２２－

２０２７年多晶硅致密料價格，計算均價為１４﹒６０萬元╱噸（含稅）測算，預計採購金額約

為６３０﹒７２億元。

大全能源早段升２﹒６％，報５１﹒２元；ＴＣＬ中環升０﹒９％，報４２﹒１２元。



＊硅料價格或臨下行＊



從估價方式看，ＴＣＬ中環是以ＰＶ ＩｎｆｏＬｉｎｋ價格預測未來５年多晶硅均價，而

大全能源則是以１０月２０日現價計算，導致雙方對４３﹒２萬噸多晶硅的預計成交金額相差了

一倍不止。

分析指，大全能源參照的是行業第三方機構ＰＶ Ｉｎｆｏｌｉｎｋ最新披露的當前硅料價

格，是光伏上下游企業披露長單採購合同時通常的做法；ＴＣＬ中環則採用了同一市場機構對

２０２２－２０２７年硅料六年均價的預測值。如今硅料價格仍在高位堅挺，前者的長單金額測

算更符合行業慣例，後者更切合業內關於今後幾年硅料降價的趨勢判斷。

機構普遍預計，近期硅料價格持續上漲，目前多晶硅致密料價格處於高位，從長期來看，後

續幾年可能會出現下降趨勢。國信證券表示，警惕供過於求的風險。分析師預計，下半年硅料供

給可達５０萬噸，全年總供給接近８８萬噸。假設組件維持在１﹒９５元╱Ｗ及以上價格，對需

求產生抑制作用，則下半年硅料供給比硅料需求高４﹒３萬噸左右。（ｄｗ）

