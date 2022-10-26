《經濟通通訊社２６日專訊》滬深交易所２５日分別發文表示，已於本周一（２４日）黨委

專題會議，認真傳達學習貫徹黨的二十大精神。



＊上交所：支持高水平科技自立自強＊



上交所表示，要堅定不移走中國特色資本市場發展之路。健全資本市場功能，提高直接融資

比重。堅守科創板「硬科技」定位，支持高水平科技自立自強。加大支持實體經濟力度。堅定推

進高水平對外開放，提升上交所市場的國際吸引力和競爭力。

同時，上交所將大力倡導理性投資、價值投資、長期投資，積極引導上市公司通過現金分紅

、股票回購等方式回報投資者，進一步豐富交易所產品體系，不斷提升投資者獲得感。持續提升

風險預防預警處置能力，不斷完善風險防控體系，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。堅持

通過改革激發市場活力、穩定市場預期，增強市場韌性和高質量發展的內生動力。



＊深交所：做好全面實行股票發行註冊制各項准備＊



深交所表示，要堅持社會主義市場經濟改革方向，更好發揮直接融資功能，著力服務實體經

濟，積極支持科技創新，聚焦先進制造、數字經濟、綠色低碳等重點領域，促進科技、資本與實

體經濟高水平循環，服務建設現代化產業體系。持續推進改革攻堅，認真做好全面實行股票發行

註冊制各項准備，大力發展交易所債券市場，豐富完善產品體系，穩步擴大高水平對外開放，推

動各項對外開放措施漸次落地。堅守主責主業，提高監管質效，維護市場平穩運行，守住不發生

系統性風險底線。（ｌｃ）

