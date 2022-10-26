《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中共中央政治局２５日召開會議，研究部

署學習宣傳貫徹黨的二十大精神，中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出，學習宣傳貫徹黨的二十大精神是當前和今後一個時期全黨全國的首要政治任務。

要引導廣大幹部群眾原原本本學習研讀黨的二十大報告和黨章，認真領悟黨的二十大提出的新思

想新論斷、作出的新部署新要求。要緊密聯繫黨的百年奮鬥歷程特別是黨的十八大以來新時代十

年的偉大變革，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，加深對習近平新時代中國特色社會主義思

想、馬克思主義中國化時代化、中國式現代化等重大問題的認識，深刻理解黨的二十大對全面建

設社會主義現代化國家作出的戰略部署，切實把思想和行動統一到黨中央精神上來。



＊堅持和加強黨中央集中統一領導＊



會議強調，堅持和加強黨中央集中統一領導是全黨共同的政治責任，首先是中央領導層的政

治責任。中央政治局要帶頭嚴格遵守黨章和黨內政治生活準則，全面落實黨的二十大關於堅持和

加強黨中央集中統一領導的各項要求，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」

、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，帶頭全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，

不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為

核心的黨中央保持高度一致，帶領全黨全國各族人民為全面建設社會主義現代化國家、全面推進

中華民族偉大復興而團結奮鬥。

會議審議《關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》、《中共中央政治局貫徹落實

中央八項規定實施細則》。

