《經濟通通訊社２６日專訊》內地公募基金今年三季報近日密集發布。截止２５日晚間，已

有多家公募基金公司和資管機構發布旗下１９４８隻權益類產品三季報。統計顯示，在全市場已

公布三季報的１９４８隻權益類基金中，三季度末股票平均倉位７５﹒５５％，其中倉位最高已

至９９﹒６９％。

雖然三季度市場寬幅震盪導致基金淨值短期明顯下滑，但剔除次新基金後，仍有６７２隻權

益基金選擇在三季度對股票倉位進行加倉。

整體來看，在１９４８隻基金中，有４６９隻倉位高於９０％，其中８隻基金倉位超過

９５％，分別為華夏磐益一年定開混合、萬家創業板２年定期開放混合Ａ╱Ｃ、銀華戰略新興靈

活配置定開混合、萬家科創板２年定開混合、信澳科技創新一年定開混合Ａ╱Ｃ、銀華創業板兩

年定開混合。



＊權益基金調倉情況曝光＊



權益基金三季報還展示了基金經理在三季度的調倉情況。其中，萬家基金基金經理黃興亮管

理的萬家行業優選三季度末倉位為９３﹒５１％。報告期內該基金增加了處於股價和業績「雙低

」階段的計算機軟件行業的持倉，均勻降低了部分半導體行業公司的持倉。此外，該基金還新增

了部分具有全球競爭力的醫療器械個股的持倉。

銀華基金焦巍旗下已披露的５隻基金中，有４隻三季度末的股票倉位高於９０％。焦巍指出

，在三季度減少了持倉中醫藥的比重，而進一步增加了消費類個股如地方白酒和啤酒的比重，主

要原因短期和長期並存。相對於二季度和以前最大的改變，是增加了強現金分紅能力公司的配置

比重。（ｌｃ）

