《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中證監２４日召開黨委會議，學習貫徹中

共二十大精神和二十屆一中全會精神。中證監主席易會滿主持會議並講話稱，要堅持將資本市場

一般規律與中國市場的實際相結合，加快建設中國特色現代資本市場。擴大高水平制度型開放，

拓寬境外上市融資渠道，加強與香港市場的務實合作。

中證監黨委深刻認識到，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興是新時代新征程黨的中

心任務。要深刻領會黨的二十大關於堅持以經濟建設為中心、發展是黨執政興國的第一要務的重

要論述，堅持社會主義市場經濟改革方向，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展

格局，著力推動高質量發展，深入落實「兩個毫不動搖」，進一步堅定對中國經濟長期向好發展

的信心。

會議指出，資本市場要服從和服務於這個大局，堅持金融服務實體經濟的宗旨，全面深化改

革，完善多層次市場體系，健全資本市場功能，提高直接融資比重。擴大高水平制度型開放，拓

寬境外上市融資渠道，加強與香港市場的務實合作。要堅持將資本市場一般規律與中國市場的實

際相結合，與中華優秀傳統文化相結合，加快建設中國特色現代資本市場。

