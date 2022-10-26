《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》人民銀行黨委、外匯局黨組２４日召開擴

大會議，認真傳達學習黨的二十大和黨的二十屆一中全會精神，會議要求，人行、外匯局要繼續

保持貨幣信貸總量合理增長，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。維護股市、債市、

樓市健康發展。



＊支持香港國際金融中心持續繁榮發展＊



會議要求，促進經濟高質量發展。人民銀行、外匯局要繼續保持貨幣信貸總量合理增長，加

大對科技創新、鄉村振興、區域協調發展、綠色發展等重點領域支持力度，穩定宏觀經濟大盤。

深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。落

實落細金融服務小微企業、民營企業敢貸願貸能貸會貸長效機制，增強微觀主體活力。加強部門

協作，維護股市、債市、樓市健康發展。推進金融市場高水平雙向開放，支持香港國際金融中心

持續繁榮發展。

會議要求，堅持全心全意為人民服務。強化對重點領域、薄弱環節和受疫情影響行業、群體

的支持，抓好已出台政策落地見效，研究出台新的政策舉措。更好滿足居民的剛性和改善性住房

需求，加大力度助推「保交樓、穩民生」工作。指導推動金融創新，加強新市民金融服務。建立

健全金融風險防範、預警和處置機制，牢牢守住不發生系統性風險的底線，維護好廣大人民群眾

的利益。落實全面依法治國部署要求，加快推動金融法治建設，平等保護各類市場主體合法權益

。嚴格依法行政，加強個人信息保護和金融消費權益保護。

