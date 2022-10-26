《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院總理李克強日前簽署國務院令，公

布《促進個體工商戶發展條例》，自２０２２年１１月１日起施行。

《條例》共３９條，明確個體工商戶在社會主義市場經濟中的地位和作用，以及促進個體工

商戶發展的基本原則。國家對個體工商戶實行市場平等准入、公平待遇的原則。個體工商戶的財

產權、經營自主權等合法權益受法律保護，任何單位和個人不得侵害或者非法干預。

國務院建立促進個體工商戶發展部際聯席會議制度。國務院市場監督管理部門會同有關部門

加強對促進個體工商戶發展工作的宏觀指導、綜合協調和監督檢查。國務院有關部門在各自職責

範圍內研究制定相關政策措施。縣級以上地方人民政府結合本行政區域個體工商戶發展情況制定

具體措施並組織實施。



＊加大個體工商戶合法權益保護力度＊



《條例》明確政府及其有關部門在促進個體工商戶發展方面的職責要求。國家加強個體工商

戶公共服務平台體系建設。政府及其有關部門在市場主體登記、年度報告服務、經營場所供給、

資金、財稅、金融、社保、創業就業、社區便民服務、數字化發展、知識產權保護、紓困幫扶等

方面為個體工商戶提供支持。

強化政府及其有關部門履職約束，加大個體工商戶合法權益保護力度。政府及其有關部門在

制定相關政策措施時，應當充分聽取個體工商戶以及相關行業組織的意見，不得違反規定在資質

許可、項目申報、政府採購、招標投標等方面對個體工商戶制定或者實施歧視性政策措施。任何

單位和個人不得違反法律法規和國家有關規定向個體工商戶收費或者變相收費，不得擅自擴大收

費範圍或者提高收費標準，不得向個體工商戶集資、攤派，不得強行要求個體工商戶提供贊助或

者接受有償服務。

