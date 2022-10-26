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AH股新聞

26/10/2022 10:24

【聚焦數據】上海前三季ＧＤＰ跌１﹒４％，社會消費跌１０﹒７％

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海市統計局公布，前三季度，上海市實
現地區生產總值（ＧＤＰ）３﹒１萬億元（人民幣．下同），同比下降１﹒４％，降幅比上半年
收窄４﹒３個百分點。其中，第一產業增加值同比下降０﹒７％；第二產業增加值同比下降４％
，降幅比上半年收窄９﹒７個百分點；第三產業增加值同比下降０﹒５％，降幅收窄２﹒６個百
分點。
　　從消費、投資兩大指標來看，前三季度，上海社會消費品零售總額１﹒１９萬億元，同比下
降１０﹒７％，降幅比上半年收窄５﹒４個百分點。分行業看，批發和零售業零售額同比下降
９﹒４％，降幅收窄５﹒２個百分點；住宿和餐飲業零售額同比下降２４﹒８％，降幅收窄
８﹒３個百分點。
　　前三季度，上海固定資產投資同比下降８﹒６％，降幅比上半年收窄１１個百分點。從主要
投資領域看，工業投資下降５﹒９％，降幅收窄１５﹒２個百分點；房地產開發投資下降
８﹒５％，降幅收窄８﹒６個百分點；城市基礎設施投資下降２３﹒３％，降幅收窄１４﹒８個
百分點。
　　上海統計局表示，今年以來，面對複雜嚴峻的國內外形勢和多重超預期因素衝擊，三季度經
濟恢復向好，生產需求持續改善，主要指標連續數月實現增長，就業物價基本穩定，經濟運行總
體呈現回穩向好的積極態勢。

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