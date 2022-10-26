《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海市統計局公布，前三季度，上海市實

現地區生產總值（ＧＤＰ）３﹒１萬億元（人民幣．下同），同比下降１﹒４％，降幅比上半年

收窄４﹒３個百分點。其中，第一產業增加值同比下降０﹒７％；第二產業增加值同比下降４％

，降幅比上半年收窄９﹒７個百分點；第三產業增加值同比下降０﹒５％，降幅收窄２﹒６個百

分點。

從消費、投資兩大指標來看，前三季度，上海社會消費品零售總額１﹒１９萬億元，同比下

降１０﹒７％，降幅比上半年收窄５﹒４個百分點。分行業看，批發和零售業零售額同比下降

９﹒４％，降幅收窄５﹒２個百分點；住宿和餐飲業零售額同比下降２４﹒８％，降幅收窄

８﹒３個百分點。

前三季度，上海固定資產投資同比下降８﹒６％，降幅比上半年收窄１１個百分點。從主要

投資領域看，工業投資下降５﹒９％，降幅收窄１５﹒２個百分點；房地產開發投資下降

８﹒５％，降幅收窄８﹒６個百分點；城市基礎設施投資下降２３﹒３％，降幅收窄１４﹒８個

百分點。

上海統計局表示，今年以來，面對複雜嚴峻的國內外形勢和多重超預期因素衝擊，三季度經

濟恢復向好，生產需求持續改善，主要指標連續數月實現增長，就業物價基本穩定，經濟運行總

體呈現回穩向好的積極態勢。

