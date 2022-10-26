《經濟通通訊社２６日專訊》廣交會新聞發言人徐兵２５日介紹第１３２屆廣交會開幕以來

情況。他表示，自１０月１５日在線上開幕以來，廣交會總體運行平穩。

廣交會官網累計訪客數１０４２萬人，訪問量３８５６萬次，比上屆增長３﹒２７％、

１３﹒７５％。線上交流積極，採購商發出即時溝通消息超過１１﹒５２萬次，主動發布採購需

求１４７３４條，展客商互換電子名片７８１５２次。企業組織連線展示７﹒９萬場。

當中採購商來源地增至新高，有２２９個國家和地區的５１萬名境外採購商註冊企業級信息

， 「一帶一路」沿線國家採購商達２８﹒４６萬人，佔比５５﹒７２％。

共７２家跨國大型企業參會，比上屆增長４１﹒１８％。企業開拓國內市場步伐加快，吸引

境內採購商２﹒４９萬人觀展，比上屆增加０﹒９萬人。廣交會還舉辦了跨國頭部企業對接周，

美國必樂透、法國歐尚、印尼長友、阿聯酋Ｌｕｌｕ等１０餘家大型零售企業參加，與國內多家

企業達成採購意向。

徐兵說，２０２２年１０月２５日至２０２３年３月１５日，廣交會線上平台將進入常態化

運行階段，除展商連線、預約洽談功能暫停使用外，其他功能均持續開放。（ｄｗ）

