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AH股新聞

26/10/2022 08:58

《大灣區》廣交會運行平穩，７２家跨國大型企業參會較上屆增四成

　　《經濟通通訊社２６日專訊》廣交會新聞發言人徐兵２５日介紹第１３２屆廣交會開幕以來
情況。他表示，自１０月１５日在線上開幕以來，廣交會總體運行平穩。
　　廣交會官網累計訪客數１０４２萬人，訪問量３８５６萬次，比上屆增長３﹒２７％、
１３﹒７５％。線上交流積極，採購商發出即時溝通消息超過１１﹒５２萬次，主動發布採購需
求１４７３４條，展客商互換電子名片７８１５２次。企業組織連線展示７﹒９萬場。
　　當中採購商來源地增至新高，有２２９個國家和地區的５１萬名境外採購商註冊企業級信息
，　「一帶一路」沿線國家採購商達２８﹒４６萬人，佔比５５﹒７２％。
　　共７２家跨國大型企業參會，比上屆增長４１﹒１８％。企業開拓國內市場步伐加快，吸引
境內採購商２﹒４９萬人觀展，比上屆增加０﹒９萬人。廣交會還舉辦了跨國頭部企業對接周，
美國必樂透、法國歐尚、印尼長友、阿聯酋Ｌｕｌｕ等１０餘家大型零售企業參加，與國內多家
企業達成採購意向。
　　徐兵說，２０２２年１０月２５日至２０２３年３月１５日，廣交會線上平台將進入常態化
運行階段，除展商連線、預約洽談功能暫停使用外，其他功能均持續開放。（ｄｗ）

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