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AH股新聞

26/10/2022 16:47

【大國博弈】外交部回應中遠收購德漢堡港：理性看待中德務實合作

　　《經濟通通訊社２６日專訊》早前據外媒報道，德國政府就中資中遠集團投資漢堡港達成妥
協，將允許中遠海運控股收購漢堡港一座碼頭２４﹒９％的股權，而非原定的３５％。外交部發
言人汪文斌在例行發布會上回應表示，合作是互惠互利的，希望有關方面理性看待中德務實合作
，停止無端炒作。
　　中遠海控（０１９１９）　（滬：６０１９１９）旗下的中遠海運港（０１１９９）
２０２１年９月計劃以６５００萬歐元收購德國漢堡「福地」碼頭的３５％股權。此後有外媒報
道，這宗收購案遭到歐盟、德國在野黨、以至於德政府多個部委的強烈反對，因各界擔心中資利
用其經濟影響力來獲取地緣戰略利益，漢堡港未來會成為德國遭中方「政治勒索」的籌碼。隨後
德國總理朔爾茨作出讓步，擬批准中遠海運只收購福地的２４﹒９％股份，而非原定的收購
３５％股權，作為「緊急解決方案」，因根據規定，股東只有在持有２５％或以上的股份時才有
否決權。
　　據外媒引述匿名政府消息人士報道，德國總理朔爾茨及原本持反對意見的多位部長在星期三
（１０月２６日）召開內閣會議已就這項協議達成一致，不作進一步討論。不過，仍有包括德國
經濟部長哈貝克（Ｒｏｂｅｒｔ　Ｈａｂｅｃｋ）在內的部分政要認為，德國應盡可能避免中國
對關鍵基礎設施進行投資。（ｄｗ）

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