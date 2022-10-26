《經濟通通訊社２６日專訊》早前據外媒報道，德國政府就中資中遠集團投資漢堡港達成妥

協，將允許中遠海運控股收購漢堡港一座碼頭２４﹒９％的股權，而非原定的３５％。外交部發

言人汪文斌在例行發布會上回應表示，合作是互惠互利的，希望有關方面理性看待中德務實合作

，停止無端炒作。

中遠海控（０１９１９） （滬：６０１９１９）旗下的中遠海運港（０１１９９）

２０２１年９月計劃以６５００萬歐元收購德國漢堡「福地」碼頭的３５％股權。此後有外媒報

道，這宗收購案遭到歐盟、德國在野黨、以至於德政府多個部委的強烈反對，因各界擔心中資利

用其經濟影響力來獲取地緣戰略利益，漢堡港未來會成為德國遭中方「政治勒索」的籌碼。隨後

德國總理朔爾茨作出讓步，擬批准中遠海運只收購福地的２４﹒９％股份，而非原定的收購

３５％股權，作為「緊急解決方案」，因根據規定，股東只有在持有２５％或以上的股份時才有

否決權。

據外媒引述匿名政府消息人士報道，德國總理朔爾茨及原本持反對意見的多位部長在星期三

（１０月２６日）召開內閣會議已就這項協議達成一致，不作進一步討論。不過，仍有包括德國

經濟部長哈貝克（Ｒｏｂｅｒｔ Ｈａｂｅｃｋ）在內的部分政要認為，德國應盡可能避免中國

對關鍵基礎設施進行投資。（ｄｗ）

