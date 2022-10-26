《經濟通通訊社２６日專訊》官媒《上海證券報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青報道，

四季度美國聯儲會保持較快加息節奏的預期較高，這會對強勢美元構成支撐，也意味著短期內中

美利差倒掛局面可能進一步加劇，人民幣或還存在一定貶值壓力。



＊加大在香港發行央票規模，收緊離岸人幣流動性＊



王青表示，當前穩匯率的焦點不是守住某一固定點位，而是保持三大人民幣匯率指數基本穩

定，穩定匯市預期。如果後期匯市波動風險增加，還可能採取的應對措施包括：加大在香港市場

的央票發行規模，收緊離岸人民幣流動性；調低企業境外放款的宏觀審慎調節系數，控制資本流

出；重啟逆周期因子；下調外匯存款準備金率等。

報道又引述分析師稱，跨境融資宏觀審慎調節參數上調有利於進一步擴大利用外資、拓寬融

資渠道，降低實體經濟的融資難度和融資成本；有利於增加境內美元流動性，緩和現匯市場人民

幣貶值壓力，進一步釋放出穩匯率信號。

人民銀行昨日（２５日）上調外債額度參數，人民幣中間價大幅調弱後，即期匯率

（ＣＮＹ）昨日臨近收盤觸及７﹒３１關口，收報７﹒３０８５瀉４７５點，創自２００７年

１２月２７日以來近十五年新低。（ｊｔ）

