《經濟通通訊社２６日專訊》市傳貴州茅台（滬：６００５１９）的機構股東在第三季度大

幅劇減２６５９家。對此，貴州茅台在投資者互動平台上回應稱，機構股東持股大幅下降消息不

實，公司《２０２２年第三季度報告》披露的公司前十名股東合計持股比例是７１﹒５４％，前

十名股東之後還有大量機構股東。

貴州茅台股價近日低迷連跌７日，昨日收盤跌１﹒４％，報１４７９﹒７５元人民幣，創逾

兩年新低。（ｊｔ）

