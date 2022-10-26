《經濟通通訊社２６日專訊》市傳貴州茅台（滬：６００５１９）的機構股東在第三季度大
幅劇減２６５９家。對此，貴州茅台在投資者互動平台上回應稱，機構股東持股大幅下降消息不
實，公司《２０２２年第三季度報告》披露的公司前十名股東合計持股比例是７１﹒５４％，前
十名股東之後還有大量機構股東。
貴州茅台股價近日低迷連跌７日，昨日收盤跌１﹒４％，報１４７９﹒７５元人民幣，創逾
兩年新低。（ｊｔ）
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26/10/2022 09:15
《Ａ股動向》傳機構持股比例劇降，茅台：情況不實，還有大量股東
《經濟通通訊社２６日專訊》市傳貴州茅台（滬：６００５１９）的機構股東在第三季度大
幅劇減２６５９家。對此，貴州茅台在投資者互動平台上回應稱，機構股東持股大幅下降消息不
實，公司《２０２２年第三季度報告》披露的公司前十名股東合計持股比例是７１﹒５４％，前
十名股東之後還有大量機構股東。
貴州茅台股價近日低迷連跌７日，昨日收盤跌１﹒４％，報１４７９﹒７５元人民幣，創逾
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