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AH股新聞

26/10/2022 16:17

《行業數據》信通院：８月內地市場手機出貨量同比跌２１﹒９％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》信通院數據顯示，２０２２年８月，國內市場手機出貨量
１８９７﹒９萬部，同比下降２１﹒９％，其中，５Ｇ手機１４２６﹒８萬部，同比下降
１９﹒３％，佔同期手機出貨量的７５﹒２％。（ｊｔ）

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