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AH股新聞

26/10/2022 15:33

《打擊貪腐》最高人民檢察院決定逮捕招行原行長田惠宇

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《央視》從最高人民檢察院獲悉，招商銀行（０３９６８）
（滬：６０００３６）原黨委書記、行長田惠宇涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開
信息交易一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依
法對田惠宇作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。（ｃｔ）

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