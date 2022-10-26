《經濟通通訊社２６日專訊》據《央視》從最高人民檢察院獲悉，招商銀行（０３９６８）

（滬：６０００３６）原黨委書記、行長田惠宇涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開

信息交易一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依

法對田惠宇作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。（ｃｔ）

