《經濟通通訊社２６日專訊》在外資信心危機引發中國股匯重創後，四家中國金融監管機構

「一行兩會」連同外匯局集體發聲，要維護金融市場健康發展，對投資者作信心喊話。外圍隔晚

走高，反映中概股表現的納斯達克金龍指數反彈，惟滬深股市今早僅窄幅高開，上證綜合指數（

滬綜指）高開０﹒０４％，報２９７７﹒５６點，再度挑戰三千，深綜指高開０﹒１４％，醫藥

股顯著反彈，化纖、軍工股走低。

人民銀行、銀保監、中證監、滬交所、深交所等於昨日（２５日）盤後時段發布消息，在近

日分別召開會議，傳達學習貫徹中共二十大精神和二十屆一中全會精神。

人民銀行及外匯局會後表示，要繼續保持貨幣信貸總量合理增長，穩定宏觀經濟大盤，保持

人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，維護股市、債市、樓市健康發展，支持香港國際金融

中心持續繁榮發展等。

銀保監會後強調，人民幣長期走強的趨勢不會改變，中國持續的國際收支順差和巨額的對外

投資淨資產，為人民幣匯率穩定提供了強有力保障；在實體經濟創新發展、穩步轉型的背景下，

資本市場具有長期投資價值、保持穩定運行的良好基礎不會改變；銀保監又指，中國經濟韌性強

、潛力足、回旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變。

中證監則表示，要堅持將資本市場一般規律與中國市場的實際相結合，加快建設中國特色現

代資本市場。擴大高水平制度型開放，拓寬境外上市融資渠道，加強與香港市場的務實合作。

人民銀行繼續加碼放水，今日進行２８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率

持平為２％，對沖２０億元逆回購到期，淨投放２７８０億元，放水規模較昨日增５００億元，

規模仍是今年２月２８日以來最多。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１６３８，較上個交易日升３０點子，終

止兩連跌。據外電援引未具名知情人士報道，中國外匯監管機構周一（２４日）詢問一些銀行在

外匯市場的持倉情況。（ｅｙ）

