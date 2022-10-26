《經濟通通訊社２６日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒８７％，報２８６﹒４２點。深證Ｂ股
指數收升０﹒３１％，報１１０２﹒７３點。
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26/10/2022 15:09
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒８７％，深證Ｂ收升０﹒３１％
《經濟通通訊社２６日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒８７％，報２８６﹒４２點。深證Ｂ股
指數收升０﹒３１％，報１１０２﹒７３點。
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