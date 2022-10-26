《經濟通通訊社２６日專訊》外資信心危機引發中國股匯重創後，四家中國金融監管機構「

一行兩會」連同外匯局集體發聲，要維護金融市場健康發展，對投資者作信心喊話。外圍隔晚走

高，反映中概股表現的納斯達克金龍指數反彈，滬深股市先窄幅高開，其後在醫藥股大幅反彈下

，滬指升幅不斷擴大，站上三千點關，半日收升１﹒４２％，報３０１８﹒６點；科技股集體拉

漲，深成指漲２﹒３３％，創業板指更飆升３﹒１７％。

值得留意的是資金流入打響三千搶奪戰，陸股通半日淨流入超過６０億元（人民幣．下同）

；人民銀行繼續加碼放水，今日進行２８００億元７天期逆回購，淨投放２７８０億元，續刷新

今年２月２８日以來的放水記錄，市場信心稍有修復，兩市半日成交５７４１億元，較上日同時

段成交增加９﹒４％。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１６３８，較上個交易日升３０點子，終

止兩連跌。據外電援引未具名知情人士報道，中國外匯監管機構周一（２４日）詢問一些銀行在

外匯市場的持倉情況。



＊醫藥股止瀉急漲，半導體新股飆升＊



在一行兩會發聲呵護資本市場後，陸股通錄得淨流入，醫藥板塊結束連續兩日急瀉的勢頭，

今早顯著反彈。上海今日起啟動吸入用重組新冠病毒疫苗（５型腺病毒載體）加強免疫，康希諾

（滬：６８８１８５）、藥石科技（深：３００７２５）狂飆兩成漲停，奧浦邁

（滬：６８８２９３）升１４﹒３％，康龍化成（深：３００７５９）升１４％，義翹神州

（深：３０１０４７）漲１３﹒５％，拓新藥業（深：３０１０８９）升１３％，多瑞醫藥

（深：３０１０７５）走高１２﹒４％，諾誠健華（滬：６８８４２８）升１２﹒３％。

半導體板塊亦急漲，新股偉測科技（滬：６８８３７２）飆６２﹒６％股價破百，納芯微

（滬：６８８０５２）升１０﹒１％，恒玄科技（滬：６８８６０８）漲７﹒９％，斯達半導

（滬：６０３２９０）升７﹒２％，中穎電子（深：３００３２７）升５﹒８％，大為股份

（深：００２２１３）走高５﹒６％，北京君正（深：３００２２３）、中芯國際

（滬：６８８９８１）升５％。



＊地產股續弱，內媒提醒定價重估風險＊



內媒《第一財經》發表社論，提及在需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等三重壓力下，房地產

面臨著一場顯見的風險定價重估和投資邏輯重塑，投資者應做好積極準備。文章指，目前基於金

融屬性估值的住房，高樓價抬升了經濟社會運行成本，壓低市場的投資邊際收益率，加劇房市的

有效需求不足，使高房價很難維持，房地產這一風險資產出現重估定價是遲早的事，且價值重估

越早對經濟社會的傷害和拖累越小。

滬深大型地產股繼續走弱，濱江集團（深：００２２４４）跌５﹒２％，招商蛇口

（深：００１９７９）挫４﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）跌３﹒５％，金地集團

（滬：６００３８３）跌３％，萬科（深：０００００２）跌２﹒４％。（ｅｙ）

