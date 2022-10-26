《經濟通通訊社２６日專訊》外資信心危機引發中國股匯重創後，四家中國金融監管機構「

一行兩會」連同外匯局集體發聲，要維護金融市場健康發展，對投資者作信心喊話。外圍隔晚走

高，反映中概股表現的納斯達克金龍指數反彈，滬深股市先窄幅高開，其後在醫藥股大幅反彈下

，滬指升幅不斷擴大，站上三千點關，最多曾升超過１﹒７％，但午後隨著金融、能源、地產板

塊走弱，滬指升幅收窄，全日收升０﹒７８％，報２９９９﹒５點，三千搶奪戰功虧一簣；科技

股集體拉漲，深成指漲１﹒６８％，創業板指飆２﹒５２％。

早段資金大幅流入市場，陸股通曾錄得淨流入超過６０億元（人民幣．下同），但到全日收

市淨流入額收窄至逾３４億元，仍連續兩日淨流入。人民銀行繼續加碼放水，今日進行２８００

億元７天期逆回購，淨投放２７８０億元，續刷新今年２月２８日以來的放水記錄，市場信心有

所修復，兩市全日成交９１４２億元，按日增加１３﹒９％。

人民幣兌一美元中間價今報７﹒１６３８，較上個交易日升３０點子，終止兩連跌。外電引

述兩位未具名知情人士報道，中國國有大行昨晚於在岸和離岸市場賣出美元，撐起人民幣匯率。



＊金融股仍疲弱，煤炭股亦跌＊



人民銀行、銀保監、中證監、滬交所、深交所等於昨日盤後時段集體發出穩盤訊號，稱在近

日分別召開會議，傳達學習貫徹中共二十大精神和二十屆一中全會精神。大盤見穩惟金融股續疲

軟，銀行板塊方面，工商銀行（滬：６０１３９８）跌１﹒４％，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌０﹒９％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒７％，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，保險板塊方面中國人壽（滬：６０１６２８）跌１％，中國

太保（滬：６０１６０１）跌０﹒２％，中國平安（滬：６０１３１８）跌０﹒１％。

能源股亦領跌，兗礦能源（滬：６００１８８）挫３﹒８％，中煤能源

（滬：６０１８９８）跌３﹒１％，山煤國際（滬：６００５４６）跌２﹒９％，中國神華

（滬：６０１０８８）跌２﹒８％。



＊醫藥股掀漲停潮，康希諾飆兩成＊



在一行兩會發聲呵護資本市場後，陸股通錄得淨流入，醫藥板塊結束連續兩日急瀉的勢頭，

今早顯著反彈。上海今日起啟動吸入用重組新冠病毒疫苗（５型腺病毒載體）加強免疫，康希諾

（滬：６８８１８５）狂飆兩成漲停；藥石科技（深：３００７２５）漲１６﹒１％，普利製藥

（深：３００６３０）漲１４﹒１％，康龍化成（深：３００７５９）升１２﹒４％，博瑞醫藥

（滬：６８８１６６）升１１﹒３％，多瑞醫藥（深：３０１０７５）漲１０﹒７％，另哈三聯

（深：００２９００）、啟迪藥業（深：０００５９０）等集體漲停。

華大基因（深：３００６７６）披露三季報，第三季度淨利潤１﹒４億元同比下降

５６﹒９１％，惟華大基因收漲３﹒８％，報５５﹒９９元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６５６﹒９０ ＋０﹒８１

上證綜合指數 ２９９９﹒５０ ＋０﹒７８ ３７２８﹒４５

深證綜合指數 １９５７﹒９２ ＋１﹒７９ ５４１３﹒７６

上證Ｂ股指數 ２８６﹒４２ ＋０﹒８７ ２﹒２８

深證Ｂ股指數 １１０２﹒７３ ＋０﹒３１ ０﹒６２

上證１８０指數 ７７２２﹒０８ ＋０﹒４８

上證３８０指數 ５６７９﹒９１ ＋１﹒３３

深證成份指數 １０８１８﹒３３ ＋１﹒６８

中小創新指數 ２３０３﹒８０ ＋２﹒３２

深圳創業板指數 ２３７２﹒８８ ＋２﹒５２

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