《經濟通通訊社２６日專訊》上證１８０指數半日升１﹒３８％，報７７９１﹒７４點，上
證３８０指數半日升１﹒７２％，報５７０１﹒７３點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５００﹒１７億元，用１９﹒８３
億元或３﹒８％。
上海於１０月２６日起啟動吸入用重組新冠病毒疫苗（５型腺病毒載體）加強免疫。疫苗概
念股大漲，康希諾（滬：６８８１８５）飆兩成漲停，萬泰生物（滬：６０３３９２）升
９﹒１％，復星醫藥（滬：６００１９６）升３﹒３％，上海醫藥（滬：６０１６０７）升
３﹒７％。
早前多個航司表示將在即將到來的冬春航季增開國際航班，民航局透露，內地下一航季的國
際客運航班總量將同比增長超過一倍。國際航班現鬆綁跡象，民航股齊造好，吉祥航空
（滬：６０３８８５）大漲４﹒８％，南方航空（滬：６０００２９）揚３﹒７％，東航
（滬：６００１１５）揚２﹒５％。
半導體今早走強，海光信息（滬：６８８０４１）漲２﹒８％，韋爾股份
（滬：６０３５０１）升３﹒６％，三安光電（滬：６００７０３）升２﹒６％，中芯國際
（滬：６８８９８１）升近５％，華潤微（滬：６８８３９６）升１﹒７％，中微公司
（滬：６８８０１２）升２﹒７％，斯達半導（滬：６０３２９０）升７﹒２％，聞泰科技
（滬：６００７４５）升４﹒６％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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