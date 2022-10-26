《經濟通通訊社２６日專訊》上證１８０指數半日升１﹒３８％，報７７９１﹒７４點，上

證３８０指數半日升１﹒７２％，報５７０１﹒７３點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５００﹒１７億元，用１９﹒８３

億元或３﹒８％。

上海於１０月２６日起啟動吸入用重組新冠病毒疫苗（５型腺病毒載體）加強免疫。疫苗概

念股大漲，康希諾（滬：６８８１８５）飆兩成漲停，萬泰生物（滬：６０３３９２）升

９﹒１％，復星醫藥（滬：６００１９６）升３﹒３％，上海醫藥（滬：６０１６０７）升

３﹒７％。

早前多個航司表示將在即將到來的冬春航季增開國際航班，民航局透露，內地下一航季的國

際客運航班總量將同比增長超過一倍。國際航班現鬆綁跡象，民航股齊造好，吉祥航空

（滬：６０３８８５）大漲４﹒８％，南方航空（滬：６０００２９）揚３﹒７％，東航

（滬：６００１１５）揚２﹒５％。

半導體今早走強，海光信息（滬：６８８０４１）漲２﹒８％，韋爾股份

（滬：６０３５０１）升３﹒６％，三安光電（滬：６００７０３）升２﹒６％，中芯國際

（滬：６８８９８１）升近５％，華潤微（滬：６８８３９６）升１﹒７％，中微公司

（滬：６８８０１２）升２﹒７％，斯達半導（滬：６０３２９０）升７﹒２％，聞泰科技

（滬：６００７４５）升４﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

