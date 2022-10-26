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AH股新聞

26/10/2022 15:22

《滬股通》上證１８０收升０﹒４８％，上證３８０升１﹒３３％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒４８％，報７７２２﹒０８點，
上證３８０指數收升１﹒３３％，報５６７９﹒９１點。
　　人民幣止跌回升，造紙股全日向好，仙鶴股份（滬：６０３７３３）漲５﹒３％，山鷹國際
（滬：６００５６７）升１﹒３％，岳陽林紙（滬：６００９６３）抽升７﹒８％，博匯紙業
（滬：６００９６６）升近２％，華旺科技（滬：６０５３７７）走高３﹒４％，冠豪高新
（滬：６００４３３）升１﹒２％，華泰股份（滬：６００３０８）升２﹒１％。
　　上海於１０月２６日起啟動吸入用重組新冠病毒疫苗（５型腺病毒載體）加強免疫。疫苗概
念股大漲，康希諾（滬：６８８１８５）飆兩成漲停，萬泰生物（滬：６０３３９２）升一成漲
停，復星醫藥（滬：６００１９６）升逾３％，上海醫藥（滬：６０１６０７）升近４％。
　　早前多個航司表示將在即將到來的冬春航季增開國際航班，民航局透露，內地下一航季的國
際客運航班總量將同比增長超過一倍。國際航班現鬆綁跡象，民航股齊造好，吉祥航空
（滬：６０３８８５）大漲４﹒３％，南方航空（滬：６０００２９）揚逾４％，東航
（滬：６００１１５）揚３﹒７％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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