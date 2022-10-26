《經濟通通訊社２６日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒４８％，報７７２２﹒０８點，

上證３８０指數收升１﹒３３％，報５６７９﹒９１點。

人民幣止跌回升，造紙股全日向好，仙鶴股份（滬：６０３７３３）漲５﹒３％，山鷹國際

（滬：６００５６７）升１﹒３％，岳陽林紙（滬：６００９６３）抽升７﹒８％，博匯紙業

（滬：６００９６６）升近２％，華旺科技（滬：６０５３７７）走高３﹒４％，冠豪高新

（滬：６００４３３）升１﹒２％，華泰股份（滬：６００３０８）升２﹒１％。

上海於１０月２６日起啟動吸入用重組新冠病毒疫苗（５型腺病毒載體）加強免疫。疫苗概

念股大漲，康希諾（滬：６８８１８５）飆兩成漲停，萬泰生物（滬：６０３３９２）升一成漲

停，復星醫藥（滬：６００１９６）升逾３％，上海醫藥（滬：６０１６０７）升近４％。

早前多個航司表示將在即將到來的冬春航季增開國際航班，民航局透露，內地下一航季的國

際客運航班總量將同比增長超過一倍。國際航班現鬆綁跡象，民航股齊造好，吉祥航空

（滬：６０３８８５）大漲４﹒３％，南方航空（滬：６０００２９）揚逾４％，東航

（滬：６００１１５）揚３﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

