《經濟通通訊社２６日專訊》深證成指半日升２﹒３３％，報１０８８７﹒６４點，深證中

小創新指數半日升２﹒８１％，報２３１４﹒７８點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４７７﹒１７億元，用４２﹒８３

億元或０﹒２％。

內媒《第一財經》發表社論，提及在需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等三重壓力下，房地產

面臨著一場顯見的風險定價重估和投資邏輯重塑，投資者應做好積極準備。地產股繼續走弱，濱

江集團（深：００２２４４）跌５﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）挫４﹒３％，中交地

產（深：０００７３６）跌１﹒３％。

內地將向電子煙徵稅，其中生產（進口）環節的稅率為３６％，批發環節的稅率為１１％，

自下周二（１１月１日）起執行。煙草概念股今早拉升，順灝股份（深：００２５６５）漲停，

華寶股份（深：３００７４１）升６﹒３％，陝西金葉（深：０００８１２）升４﹒７％，勁嘉

股份（深：００２１９１）升逾５％。

在一行兩會發聲之後，盡管陸股通暫時錄得淨流出，惟醫藥板塊結束連續兩日急瀉的勢頭，

今早顯著反彈。藥石科技（深：３００７２５）升兩成漲停，哈三聯（深：００２９００）、啟

迪藥業（深：０００５９０）、通化金馬（深：０００７６６）、龍津藥業

（深：００２７５０）升一成漲停。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

