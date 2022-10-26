《經濟通通訊社２６日專訊》深證成指今日收升１﹒６８％，報１０８１８﹒３３點，深證

中小創新指數收升２﹒３２％，報２３０３﹒８點。

數字貨幣概念股獲捧，紫光國微（深：００２０４９）升０﹒３％，衛士通

（深：００２２６８）抽升８﹒４％，廣電運通（深：００２１５２）升３﹒９％，軟通動力

（深：３０１２３６）升５﹒１％，潤和軟件（深：３００３３９）飆９﹒８％，中信海直

（深：００００９９）升４％，博思軟件（深：３００５２５）升９﹒１％，拉卡拉

（深：３００７７３）走高５﹒３％。

內媒《第一財經》發表社論，提及在需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等三重壓力下，房地產

面臨著一場顯見的風險定價重估和投資邏輯重塑，投資者應做好積極準備。地產股繼續走弱，濱

江集團（深：００２２４４）跌６﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）挫３﹒６％，中交地

產（深：０００７３６）跌３﹒２％。

內地將向電子煙徵稅，其中生產（進口）環節的稅率為３６％，批發環節的稅率為１１％，

自下周二（１１月１日）起執行。煙草概念股今早拉升，順灝股份（深：００２５６５）漲停，

華寶股份（深：３００７４１）升４﹒５％，陝西金葉（深：０００８１２）升３﹒５％，勁嘉

股份（深：００２１９１）升４﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

