《經濟通通訊社２６日專訊》內地將向電子煙徵稅，其中生產（進口）環節的稅率為３６％

，批發環節的稅率為１１％，自下周二（１１月１日）起執行。煙草概念股今早拉升，順灝股份

（深：００２５６５）漲停，集友股份（滬：６０３４２９）抽升７﹒６％，華寶股份

（深：３００７４１）升６﹒４％，陝西金葉（深：０００８１２）升５﹒７％，勁嘉股份

（深：００２１９１）升逾５％，今天國際（深：３００５３２）升４﹒８％，仙鶴股份

（滬：６０３７３３）、愛普股份（滬：６０３０２０）升逾３％，東風股份

（滬：６０１５１５）升逾２％，冠豪高新（滬：６００４３３）、大亞聖象

（深：０００９１０）等升逾１％。

國家財政部、海關總署、稅務總局發布關於對電子煙徵收消費稅的公告，將電子煙納入消費

稅徵收範圍，在煙稅目下增設電子煙子目，電子煙實行從價定率的辦法計算納稅。生產（進口）

環節的稅率為３６％，批發環節的稅率為１１％。

公告指，納稅人生產、批發電子煙的，按照生產、批發電子煙的銷售額計算納稅。電子煙生

產環節納稅人採用代銷方式銷售電子煙的，按照經銷商（代理商）銷售給電子煙批發企業的銷售

額計算納稅。納稅人進口電子煙的，按照組成計稅價格計算納稅。電子煙生產環節納稅人從事電

子煙代加工業務的，應當分開核算持有商標電子煙的銷售額和代加工電子煙的銷售額；未分開核

算的，一併繳納消費稅。

據《路透社》報道，對電子煙徵收消費稅政策，將進一步整合中國曾經分散的電子煙行業，

使其併入國家支持的煙草壟斷企業。課徵煙草稅是中國稅收的主要來源之一。（ｊｔ）

