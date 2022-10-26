《經濟通通訊社２６日專訊》在４１家上市券商中，「券茅」東方財富

（深：３０００５９）、財達證券（滬：６００９０６）、西部證券（深：００２６７３）率先

披露三季報業績。三間券商績後股價均上揚，東方財富升０﹒８％，報１５﹒６６元（人民幣．

下同）。財達證券升０﹒７％，報７﹒１８元。西部證券升０﹒８％，報６﹒０８元。

東方財富前三季度淨利潤實現小幅增長，但第三季度業績增速明顯下滑。報告顯示，東方財

富前三季度實現營業收入９５﹒６１億元，同比減少０﹒７８％；實現歸母淨利潤６５﹒９４億

元，同比增長５﹒７７％。從單季度來看，第三季度淨利潤為２１﹒５０億元，同比下降

１４﹒２４％。

股東榜方面，東方財富三季報顯示，北向資金三季度增持６５６４萬股，持股比例小幅上升

０﹒５％。全國社保基金一一八組合也小幅增持１６９５萬股。

財達證券前三季度營收和淨利潤雙雙下滑，但第三季度淨利潤實現增長。根據三季報，公司

前三季度實現營業收入１４﹒３５億元，同比下降２６﹒９３％；實現歸母淨利潤３﹒７４億元

，同比下降３１﹒４６％。其中，第三季度實現歸母淨利潤１﹒２６億元，同比增長９﹒０９％

。

西部證券三季報顯示，公司第三季度實現營業總收入１６﹒２４億元，同比增長３﹒１０％

；歸屬於上市公司股東的淨利潤１﹒３８億元，同比大幅下降４９﹒８１％。

西部證券非銀金融行業首席分析師羅鑽輝表示，年初至今，市場行情震蕩下行，預計證券行

業的自營投資業務仍會承壓，成為拖累各家公司三季度業績的主要業務，預計頭部公司的業績表

現將相對穩健。（ｊｔ）

