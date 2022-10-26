《經濟通通訊社２６日專訊》國台辦今日早上召開中共二十大閉幕後的第一場記者會，發言

人馬曉光提到，中共總書記習近平講到台灣統一時，二十大現場和大小屏幕外的掌聲同頻共振，

響徹神州大地，「帶動兩岸同胞熱議統一、期盼統一，共同推進祖國統一大業」。馬曉光表示，

中國比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，也更接近、更

有信心和能力實現完全統一的目標。

馬曉光提到對台政策立場表示，台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患，

並列出「十項堅持」，說明全面貫徹黨解決台灣問題的總體方略。



＊表列陸方十項堅持＊

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堅持黨中央對台工作的集中統一領導。

堅持在中華民族偉大復興進程中推進祖國統一。

堅持在祖國大陸發展進步基礎上解決台灣問題。

堅持「和平統一、一國兩制」等基本方針。

堅持「一個中國原則和九二共識」。

堅持推動兩岸和平發展、融合發展等。

堅持團結廣大台灣同胞、爭取台灣的民心。

堅持粉碎台獨分裂圖謀。

堅持反對外部勢力干涉。

堅持絕不承諾放棄使用武力。

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（ｅｙ）

