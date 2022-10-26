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AH股新聞

26/10/2022 14:14

《兩岸關係》國台辦稱比任何時候更接近完全統一，列對台十項堅持

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國台辦今日早上召開中共二十大閉幕後的第一場記者會，發言
人馬曉光提到，中共總書記習近平講到台灣統一時，二十大現場和大小屏幕外的掌聲同頻共振，
響徹神州大地，「帶動兩岸同胞熱議統一、期盼統一，共同推進祖國統一大業」。馬曉光表示，
中國比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，也更接近、更
有信心和能力實現完全統一的目標。
　　馬曉光提到對台政策立場表示，台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患，
並列出「十項堅持」，說明全面貫徹黨解決台灣問題的總體方略。
　
＊表列陸方十項堅持＊
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　堅持黨中央對台工作的集中統一領導。　　　　
　　堅持在中華民族偉大復興進程中推進祖國統一。
　　堅持在祖國大陸發展進步基礎上解決台灣問題。
　　堅持「和平統一、一國兩制」等基本方針。　　
　　堅持「一個中國原則和九二共識」。　　　　　
　　堅持推動兩岸和平發展、融合發展等。　　　　
　　堅持團結廣大台灣同胞、爭取台灣的民心。　　
　　堅持粉碎台獨分裂圖謀。　　　　　　　　　　
　　堅持反對外部勢力干涉。　　　　　　　　　　
　　堅持絕不承諾放棄使用武力。　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｙ）

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