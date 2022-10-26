《經濟通通訊社２６日專訊》內地乾旱天氣從酷暑持續到入秋，最近浙江地區旱情仍然嚴重

，浙江省義烏市當局指，由於降水整體偏少，累積降水量較常年同期偏少１７﹒６％，平均氣溫

偏高，水庫水位下降明顯，供水水庫蓄水率已降至６０％以下，供水形勢日益嚴峻；同省樂清市

政府昨日（２５日）起在全市實施應急限制供水措施，嚴格供水調控，結合實際情況，有計劃實

行分區輪流供水、隔日供水等。（ｅｙ）

