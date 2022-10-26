《經濟通通訊社２６日專訊》內地乾旱天氣從酷暑持續到入秋，最近浙江地區旱情仍然嚴重
，浙江省義烏市當局指，由於降水整體偏少，累積降水量較常年同期偏少１７﹒６％，平均氣溫
偏高，水庫水位下降明顯，供水水庫蓄水率已降至６０％以下，供水形勢日益嚴峻；同省樂清市
政府昨日（２５日）起在全市實施應急限制供水措施，嚴格供水調控，結合實際情況，有計劃實
行分區輪流供水、隔日供水等。（ｅｙ）
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26/10/2022 17:16
《中國要聞》浙江旱情嚴峻，樂清全市限水義烏發警告
《經濟通通訊社２６日專訊》內地乾旱天氣從酷暑持續到入秋，最近浙江地區旱情仍然嚴重
，浙江省義烏市當局指，由於降水整體偏少，累積降水量較常年同期偏少１７﹒６％，平均氣溫
偏高，水庫水位下降明顯，供水水庫蓄水率已降至６０％以下，供水形勢日益嚴峻；同省樂清市
政府昨日（２５日）起在全市實施應急限制供水措施，嚴格供水調控，結合實際情況，有計劃實
行分區輪流供水、隔日供水等。（ｅｙ）
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