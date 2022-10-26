《經濟通通訊社２６日專訊》辛偉誠正式成為新一任英國首相，據外電報道，英國官員正在

制定一項禁令，關閉所有英國境內正在開辦的孔子學院，以兌現辛偉誠的競選承諾。目前英國一

共有３１所孔子學院，數量為全球最多。

英國《每日電訊報》報道，前首相卓慧思在本月離開之前，曾經向國會議員透露，已下令準

備就禁止孔子學院進行磋商。據了解，在辛偉誠被正式任命後，官員們將繼續這項工作，因為他

面臨來自保守派對華鷹派的直接壓力。

保守黨前黨魁施志安表示，「現在應該這樣做（關閉孔子學院），讓我們現在就採取行動，

並採取強有力的行動。」智庫Ｃｉｖｉｔａｓ國防與安全主管克拉克表示，辛偉誠必須對中國採

取更強硬的態度。不過有學者警告稱，正式將中國列為「威脅」將招致北京當局的報復。



＊揚言將中國共產黨的勢力踢出英國的大學＊



辛偉誠與卓慧思在７月電視辯論中大打反華牌，承諾若當選首相會對中國採取強硬態度，包

括關閉全國所有孔子學院，以防止中國通過文化傳播及語言教育來擴大影響力。

辛偉誠提倡北約式新聯盟抗華，強調中國是對英國以至全球安全的「頭號威脅」。他又說

，「會將中國共產黨（的勢力）踢出英國的大學」，將迫使高等教育機構披露來自外國、多逾５

萬鎊的資金，還會對研究合作計劃進行檢視。他稱還將研究禁止中國收購英國關鍵資產，包括有

戰略敏感性的科技公司。

中國外交部發言人趙立堅其後在例行記者會上稱，奉勸個別英國政客，動輒拿中國說事，鼓

譟所謂「中國威脅論」等不負責任的言論，並不能解決自己的問題。（ｃａ）（ｚｚ）

