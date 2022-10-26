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AH股新聞

26/10/2022 15:46

《經濟時評》防疫措施影響，路透：中國第４季經濟減速

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國周一（２４日）公布第三季經濟數據，國內生產總值
（ＧＤＰ）年增３﹒９％，高於第二季。不過，受防疫措施影響，中國多地的地鐵客運量、民眾
出遊及海陸貨運量等數據在１０月有所惡化，反映第４季經濟進入減速狀態。
　　《路透》報道指，內地防疫政策是加強對民眾的核酸檢測，並提高了對遊客的要求，抑制民
眾旅行的慾望。對來自海外和其他省份的貨物也加強檢查，導致交貨延遲數天甚至數周。
　　廣州、鄭州和西安等城市都有新增病例，有可能對總共超過４４００萬人口實施更多限制措
施。這些城市是國內主要物流中心，以及汽車、汽車零組件、機械和電子產品的主要生產地。如
鄭州一些地區的居民被告知要留在家裏，同時禁止在餐廳內用。最新數據顯示，從１１日到１５
日，鄭州的地鐵客運量下降了７９％。
　　根據廣州地鐵運營商發布的數據計算，在１８日至２５日，廣州的地鐵客運量較之前一周下
降了８﹒８％。
　
＊國內需求仍然低迷，消費不太可能反彈＊
　
　　《路透》又提到，第三季ＧＤＰ增長３﹒９％雖超預期，但９月份的商品進口和零售銷售仍
然疲軟，反映中國國內需求仍然低迷。
　　報道引述經濟諮詢公司龍洲經訊（ＧａｖｅＫａｌＤｒａｇｏｎｏｍｉｃｓ）的中國研究團
隊表示，在可預見的未來，動態清零的防疫策略可能會保持不變，消費不太可能反彈。
　　根據航班追蹤服務「飛常準」（ＶａｒｉＦｌｉｇｈｔ）的數據計算，發現相對於定期航班
的數目，取消航班的比率仍處於高點，１８日至２４日一周內，取消航班概率是６８﹒３３％，
較之前一周的６７﹒１４％上升。
　　貨運量方面，根據中國港口協會的數據顯示，本月１日至１０日，８個主要港口的貨櫃吞吐
量年降７﹒３％，而９月最後１０天則增加４﹒４％。貨櫃吞吐量下降，部分原因是國內貿易惡
化。（ｃａ）

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