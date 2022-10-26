《經濟通通訊社２６日專訊》昨日（２５日）恒指高開６１點，報１５２４２點。最高升
２５４點報１５４３５點，最低跌２３３點報１４９４７點。恒指收報１５１６５點，跌１５點
或０﹒１％。
北水全日淨流入６５﹒３２億元，減少２﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、恒生中國企業（０２８２８）；淨賣出最多的依次是中
國海洋石油（００８８３）、中國海外發展（００６８８）、華潤啤酒（００２９１）。
主板成交１４３４﹒４９億元減少１１﹒３％。其中港股通成交２９６﹒９億元，佔總成交
２０﹒７％。
＊騰訊續獲「中國巴菲特」力撐＊
有「中國巴菲特」之稱、步步高創辦人段永平再入市撐騰訊，是一個月內兩次買入。
段永平昨日（２５日）早間在社交媒體發文：「又買了一點，雖然不知道到底發生了甚麼。
」
值得注意的是，這也是段永平第六次入市撐騰訊，段永平曾在２月、３月、４月、８月、
１０上旬５次抄底騰訊，目前處於浮虧狀態。
騰訊控股升０﹒１％報２０６﹒４元，北水淨買入２１﹒７億元；美團升２﹒４％報
１２３﹒５元，北水淨買入７﹒１億元；恒生中國企業升１﹒２４％報５２﹒３６元，北水淨買
入５﹒６億元。
中國海洋石油無升跌報９﹒７６元，北水淨賣出１﹒２億元；中國海外發展跌５﹒４６％報
１７﹒３２元，北水淨賣出７６００萬元；華潤啤酒升１﹒７３％報４４﹒１５元，北水淨賣出
４６００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ２１﹒６６
美團 （０３６９０） ７﹒１２
恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒６１
快手 （０１０２４） ３﹒３４
南方恒生科技 （０３０３３） ２﹒３０
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） －１﹒２０
中國海外發展 （００６８８） －０﹒７６
華潤啤酒 （００２９１） －０﹒４６
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒２４
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