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AH股新聞

27/10/2022 08:39

《國企紅籌》天津發展（８８２）附屬力生製藥九個月多賺逾１５％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》天津發展（００８８２）附屬力生製藥（深：００２３９３）
公布截至今年９月底止九個月未經審核財務業績，期內盈利１﹒１３億元（人幣．下同）上升
１５﹒３％，每股盈利０﹒６２元。
　　天津力生製藥期內收入９﹒０２億元升７﹒９％，營業利潤１﹒３９億元增長１６﹒２％。
（ｍｈ）

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