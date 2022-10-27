《經濟通通訊社２７日專訊》億都（００２５９）聯營公司南通江海（深：００２４８４）
公布截至今年９月底止季度之未經審核業績，公司擁有人應佔溢利約１﹒８７億元（人民幣．下
同）按年增長５２﹒９８％；而截９月底止九個月公司擁有人應佔溢利約４﹒８６億元增長
４８﹒８６％。（ｍｈ）
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27/10/2022 08:39
億都（２５９）聯營南通江海九個月盈利４﹒８６億人幣升近４９％
《經濟通通訊社２７日專訊》億都（００２５９）聯營公司南通江海（深：００２４８４）
公布截至今年９月底止季度之未經審核業績，公司擁有人應佔溢利約１﹒８７億元（人民幣．下
同）按年增長５２﹒９８％；而截９月底止九個月公司擁有人應佔溢利約４﹒８６億元增長
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