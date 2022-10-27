《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表

示，外貿外資協調機制重點外資項目工作專班進展良好。近期，會同各地方和相關部門，滾動形

成新一批重點外資項目清單，並在此基礎上推出製造業領域標誌性外資項目。

製造業領域標誌性外資項目投資者主要為世界５００強企業，集中在新能源、新材料、高端

裝備、集成電路、生物醫藥等「十四五」重點發展產業，技術先進，帶動作用強。抓好製造業領

域標誌性項目的落地建設，有利促進外資擴增量穩存量提質量，有利於進一步發揮外資在科技創

新和產業轉型升級中的積極作用，增強產業鏈供應鏈穩定性。

下一步，將圍繞新一批重點項目特別是製造業領域標誌性外資項目開展以下工作：一是會同

各地專班協調聯動，對項目提供從簽約、建設、投產到達產的全程服務保障，加快前期項目行政

許可辦理速度，做好在建項目工程建設保障，爭取更多項目早日落地建設運營。二是加強統籌，

在用地、能耗、融資、人員出入境等方面予以重點保障。三是進一步加大項目招引力度，支持各

地圍繞重點產業鏈開展招商引資和項目推介，推動達成更多投資意向。

