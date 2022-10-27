《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》就未來幾月中國會否更積極尋求加入

ＣＰＴＰＰ，商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示，２０２１年９月１６日，中國正式提

出申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（ＣＰＴＰＰ），引起各方高度關注，國內外

反響積極，認為這是中國在新時代擴大對外開放的重要舉措。目前，正按照ＣＰＴＰＰ加入程序

，與各成員進行接觸、溝通和磋商。為積極推動加入進程，中方已就協定案文規則進行了充分、

全面和深入的研究評估，梳理了加入ＣＰＴＰＰ可能需要採取的改革舉措和修改的法律法規。願

通過持續深化改革，努力全面達到ＣＰＴＰＰ規則標準，並在市場准入領域作出超過中方現有締

約實踐的高水平開放承諾。中方願與各方共同努力，積極推進區域經濟一體化和貿易投資自由化

便利化，為促進全球經濟穩定復甦作出積極貢獻。

她並表示，ＣＰＴＰＰ是高標準國際經貿協定，內容非常廣泛。協定的高標準內容與中國進

一步深化改革、擴大開放的努力方向一致。加入ＣＰＴＰＰ有利於中國擴大高水平開放，提升國

際循環的質量和水平，推進深層次改革，促進高質量發展，也有助於ＣＰＴＰＰ成員國拓展在中

國這個全球第二大經濟體的市場，擴大對華經貿合作。

