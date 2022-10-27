《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》以美元計價的９月中國出口同比增速進一

步放緩１﹒４個百分點至５﹒７％，進口同比增０﹒３％，增速與上月持平，但遜於市場預期的

增１％。對於四季度中國進出口形勢，商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示，展望四季度

，隨著世界經濟和全球貿易增長動能減弱，外貿發展環境日趨複雜，不確定性仍在增加，外需增

長放緩的風險加大。世貿組織數據顯示，全球貨物貿易出口增速由今年一季度的１９﹒５％下降

至二季度的１６﹒６％。一些主要經濟體通脹高企，加之商品庫存處於高位，進口需求被進一步

抑制。

束珏婷表示，儘管面臨不少困難和挑戰，中國外貿穩定增長仍具備諸多有利條件。下半年以

來各項支持政策陸續出台並落地見效。各地也及時推出了務實管用的配套措施。綜合看，中國外

貿有著良好的產業基礎，外貿企業履約、創新能力不斷增強，與全球市場的貿易往來更加緊密。

將努力保持外貿運行在合理區間，實現全年保穩提質目標，繼續為國民經濟恢復向好作出積極貢

獻。

她指出，今年以來，廣大外貿企業迎難而上，努力克服多種不利因素衝擊，中國外貿展現較

強的韌性與活力。前三季度，中國進出口規模達３１﹒１萬億元人民幣，同比增長９﹒９％。貨

物與服務淨出口對經濟增長貢獻率為３２％，拉動ＧＤＰ增長１個百分點，為穩定宏觀經濟大盤

作出積極貢獻。

