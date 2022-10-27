《經濟通通訊社２７日專訊》內地公募基金三季度盈利表現欠佳。天相投顧數據顯示，三季

度公募基金整體虧損８８７７﹒６２億元（人民幣．下同），與二季度大賺近７０００億元形成

鮮明對比。其中，權益基金是虧損主力，股票型基金和混合型基金合計虧損超過９０００億元。

其次，ＱＤＩＩ、ＦＯＦ和商品基金均錄得虧損，其中ＱＤＩＩ基金虧損４６０﹒３１億元，

ＦＯＦ和商品基金分別虧損９０﹒２８億元和０﹒４４億元。

而固收類基金在三季度實現盈利。其中，貨幣基金盈利４６７﹒７９億元，相較二季度的

５２１﹒６５億元有所下滑；債券基金盈利４０１﹒８２億元，相較二季度的８６２﹒９２億元

亦減少過半。

產品方面，利潤榜單前二十名幾乎都是貨幣基金。其中，天弘餘額寶盈利２７﹒４８億元，

是唯一一隻盈利在２０億元以上的產品，排名其後的博時合惠貨幣Ｂ和易方達現金增利Ｂ盈利均

在１０億元以上。榜單的另一頭，是１３隻虧損超過５０億元的權益基金，包括多隻消費、港股

、新能源和醫藥領域的知名基金。



＊公募基金對港股配比回落＊



招商證券在最新發布的報告中指出，三季度，國內各類主動偏股公募基金倉位均有不同程度

下降。但科創板、國防軍工等板塊仍然獲得公募加倉。同時，公募基金對港股的配比再度回落。

在基金的重倉持股中，前１００大重倉股中港股數目降至８；前３００大重倉股中港股數目降至

２０隻。（ｌｃ）

