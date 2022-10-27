《經濟通通訊社２７日專訊》摩根士丹利以中共二十大閉幕後政策、地緣政治和動態清零方

面的「高度不確定性」為由，全面大幅下調中國股票指數在基本、熊市和牛市情景下的目標位。

在基本情境下，大摩將恒指目標由１９４００點下調至１６９００點，國指由６５５０點降至

５６８０點，ＭＳＣＩ中國指數由６４降至５５點，滬深３００指數由４２７０點降至４２１０

點。

大摩報告指，中短期內震盪加劇的可能性上升，因為市場或會繼續爭論未來的政策重點和經

濟社會議程的方向，以及多極世界中的地緣政治關係。大摩現時預計，到明年６月，ＭＳＣＩ中

國指數在熊市情境下的潛在回報約為－２２％，牛市情境下約為４８％。

報告說，從現在起到下一個里程碑事件（如１２月的中央經濟工作會議和明年３月的全國人

民代表大會）之間可能存在政策明確性的真空，將繼續「阻礙近期增加對中國股票的配置」。

大摩維持新興市場和亞洲資產配置中對中國的平配評級，看好Ａ股而非離岸股票。（ｃｌ）



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