《經濟通通訊社２７日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）公布，於今日
，公司董事會審議通過了關於提名趙峰、于勝全及卓美娟為第七屆董事會非執行董事候選人的議
案。該等議案需提交公司股東大會審議批准，且趙峰、于勝全及卓美娟的董事任職資格尚待中國
銀行保險監督管理委員會核准。（ｂｎ）
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27/10/2022 18:29
國壽（０２６２８）提名趙峰、于勝全及卓美娟為非執行董事候選人
《經濟通通訊社２７日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）公布，於今日
，公司董事會審議通過了關於提名趙峰、于勝全及卓美娟為第七屆董事會非執行董事候選人的議
案。該等議案需提交公司股東大會審議批准，且趙峰、于勝全及卓美娟的董事任職資格尚待中國
銀行保險監督管理委員會核准。（ｂｎ）
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