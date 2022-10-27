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AH股新聞

27/10/2022 18:29

國壽（０２６２８）提名趙峰、于勝全及卓美娟為非執行董事候選人

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）公布，於今日
，公司董事會審議通過了關於提名趙峰、于勝全及卓美娟為第七屆董事會非執行董事候選人的議
案。該等議案需提交公司股東大會審議批准，且趙峰、于勝全及卓美娟的董事任職資格尚待中國
銀行保險監督管理委員會核准。（ｂｎ）

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