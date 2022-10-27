《經濟通通訊社２７日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）公布，於今日

，公司董事會審議通過了關於提名趙峰、于勝全及卓美娟為第七屆董事會非執行董事候選人的議

案。該等議案需提交公司股東大會審議批准，且趙峰、于勝全及卓美娟的董事任職資格尚待中國

銀行保險監督管理委員會核准。（ｂｎ）

