《經濟通通訊社２７日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，今年首
三季度淨利潤３６８２萬元（人民幣．下同），按年跌６８﹒９５％，每股收益０﹒０４元；營
業總收入７﹒１６億元，按年升２﹒６％。
單計第三季度，淨利潤按年升３７﹒０２％至７２７９﹒８萬元。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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27/10/2022 18:10
《國企紅籌》復旦張江（１３４９）首三季度淨利潤按年跌近６９％
《經濟通通訊社２７日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，今年首
三季度淨利潤３６８２萬元（人民幣．下同），按年跌６８﹒９５％，每股收益０﹒０４元；營
業總收入７﹒１６億元，按年升２﹒６％。
單計第三季度，淨利潤按年升３７﹒０２％至７２７９﹒８萬元。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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上一篇新聞︰27/10/2022 18:23 《國企紅籌》海螺水泥第三季純利按年跌６５％至２６億人幣
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