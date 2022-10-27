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AH股新聞

27/10/2022 18:10

《國企紅籌》復旦張江（１３４９）首三季度淨利潤按年跌近６９％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，今年首
三季度淨利潤３６８２萬元（人民幣．下同），按年跌６８﹒９５％，每股收益０﹒０４元；營
業總收入７﹒１６億元，按年升２﹒６％。
　　單計第三季度，淨利潤按年升３７﹒０２％至７２７９﹒８萬元。（ｒｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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