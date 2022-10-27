《經濟通通訊社２７日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，今年首

三季度淨利潤３６８２萬元（人民幣．下同），按年跌６８﹒９５％，每股收益０﹒０４元；營

業總收入７﹒１６億元，按年升２﹒６％。

單計第三季度，淨利潤按年升３７﹒０２％至７２７９﹒８萬元。（ｒｈ）



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