《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
奮力奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利
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二十屆中共中央政治局２５日下午就學習貫徹黨的二十大精神進行第一次集體學習。中共中央總
書記習近平在主持學習時強調，全黨要堅定不移把黨的二十大提出的目標任務落到實處，奮力奪
取全面建設社會主義現代化國家新勝利。
政策多維發力，經濟持續恢復可期
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從抓項目擴投資到多措並舉釋放消費潛力，從加快使用專項債結存限額到謀劃儲備明年專項債項
目，從發揮積極財政政策作用到加大穩健貨幣政策實施力度??多地多部門正搶抓四季度時間窗
口，加快落地落實穩增長舉措。
提高證券審計市場透明度
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財政部、中證監近日發布《會計師事務所從事證券服務業務信息披露規定（徵求意見稿）》，健
全會計師事務所信息披露相關規則，提高證券審計市場透明度。
《上海證券報》
奮力奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利
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二十屆中共中央政治局２５日下午就學習貫徹黨的二十大精神進行第一次集體學習。中共中央總
書記習近平在主持學習時強調，全黨要堅定不移把黨的二十大提出的目標任務落到實處，奮力奪
取全面建設社會主義現代化國家新勝利。
工業互聯網產業加快落地深耕
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近期，工信部圍繞工業互聯網密集推出相應支持舉措，包括發布首批國家標準、開展「百城千園
行」活動、籌備全國性賽事等。各地也積極響應，持續加大對工業互聯網產業的支持力度。
２１項措施深化「放管服」改革
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國務院辦公廳近日發布《第十次全國深化「放管服」改革電視電話會議重點任務分工方案》，涉
及財政、金融等２１個方面的內容，提出要對各類所有制企業一視同仁，依法平等保護各類市場
主體產權和合法權益、給予同等政策支持。
《證券時報》
奮力奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利
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二十屆中共中央政治局２５日下午就學習貫徹黨的二十大精神進行第一次集體學習。中共中央總
書記習近平在主持學習時強調，全黨要堅定不移把黨的二十大提出的目標任務落到實處，奮力奪
取全面建設社會主義現代化國家新勝利。
監管部門密集表態：資本市場長期向好基礎不變
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金融監管部門近日集體就資本市場發展表態。中證監指出，要全面深化改革，完善多層次市場體
系，擴大高水平制度型開放，拓寬境外上市融資渠道，加快建設中國特色現代資本市場。
邱勇任上交所理事長
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上交所２６日召開第五屆理事會第七次會議。根據國務院決定和中證監關於邱勇為上交所理事會
理事長（副部長級）人選的提名，會議經履行相關法定程序，選舉邱勇為上交所理事會理事長。
（ｌｃ）
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