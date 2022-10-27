《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



奮力奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

二十屆中共中央政治局２５日下午就學習貫徹黨的二十大精神進行第一次集體學習。中共中央總

書記習近平在主持學習時強調，全黨要堅定不移把黨的二十大提出的目標任務落到實處，奮力奪

取全面建設社會主義現代化國家新勝利。



政策多維發力，經濟持續恢復可期

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

從抓項目擴投資到多措並舉釋放消費潛力，從加快使用專項債結存限額到謀劃儲備明年專項債項

目，從發揮積極財政政策作用到加大穩健貨幣政策實施力度??多地多部門正搶抓四季度時間窗

口，加快落地落實穩增長舉措。



提高證券審計市場透明度

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

財政部、中證監近日發布《會計師事務所從事證券服務業務信息披露規定（徵求意見稿）》，健

全會計師事務所信息披露相關規則，提高證券審計市場透明度。





《上海證券報》



奮力奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

二十屆中共中央政治局２５日下午就學習貫徹黨的二十大精神進行第一次集體學習。中共中央總

書記習近平在主持學習時強調，全黨要堅定不移把黨的二十大提出的目標任務落到實處，奮力奪

取全面建設社會主義現代化國家新勝利。



工業互聯網產業加快落地深耕

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，工信部圍繞工業互聯網密集推出相應支持舉措，包括發布首批國家標準、開展「百城千園

行」活動、籌備全國性賽事等。各地也積極響應，持續加大對工業互聯網產業的支持力度。



２１項措施深化「放管服」改革

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院辦公廳近日發布《第十次全國深化「放管服」改革電視電話會議重點任務分工方案》，涉

及財政、金融等２１個方面的內容，提出要對各類所有制企業一視同仁，依法平等保護各類市場

主體產權和合法權益、給予同等政策支持。





《證券時報》



奮力奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

二十屆中共中央政治局２５日下午就學習貫徹黨的二十大精神進行第一次集體學習。中共中央總

書記習近平在主持學習時強調，全黨要堅定不移把黨的二十大提出的目標任務落到實處，奮力奪

取全面建設社會主義現代化國家新勝利。



監管部門密集表態：資本市場長期向好基礎不變

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金融監管部門近日集體就資本市場發展表態。中證監指出，要全面深化改革，完善多層次市場體

系，擴大高水平制度型開放，拓寬境外上市融資渠道，加快建設中國特色現代資本市場。



邱勇任上交所理事長

＝＝＝＝＝＝＝＝＝

上交所２６日召開第五屆理事會第七次會議。根據國務院決定和中證監關於邱勇為上交所理事會

理事長（副部長級）人選的提名，會議經履行相關法定程序，選舉邱勇為上交所理事會理事長。

（ｌｃ）

