《神州經脈》中概股連續第二日反彈，並創下五個月來最大單日升幅，人民幣匯價企穩，滬

深股市今早高開，滬綜指一度收復三千，但白酒股很快由升轉跌，且午後愈踩愈深，拖累滬指倒

跌，全日收跌０﹒５５％，報２９８２﹒９點，反映三千關遇強阻力；電池等科技概念股亦捱沽

，深成指全日跌０﹒６３％，創業板指更挫１﹒５％。

資金循陸股通淨流入９﹒５９億元（人民幣．下同），連續三日淨流入；人民銀行四日淨投

放高達７５２０億元，兩市全日成交９２３９億元，按日增１﹒１％，創兩個月新高。

截至昨日（２７日），全國已有１３個省份公布前三季度地區生產總值，分別是四川、福建

、湖北、湖南、上海、北京、江西、重慶、廣西、山西、內蒙古、天津、海南。其中，在能源需

求擴大的背景下，能源大省山西前三季度ＧＤＰ增速達到５﹒３％，暫時領跑全國。雖然上海、

北京兩大城市三季度ＧＤＰ增速均跑輸全國，但從經濟總量上來看，上海前三季度ＧＤＰ實現

３﹒１萬億元人民幣，超過北京的２﹒９９萬億元人民幣，重新奪回經濟第一城寶座。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國總統拜登與軍方高層開會時表示，美國不尋求與中國衝突，並認為中共總書記習近平

亦知道這一點。拜登重申，美國可以亦必須負責任地管理與中國日益激烈的競爭，保持美國的軍

事優勢，但不需要衝突。在北京，國家主席習近平向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信稱

，中方愿同美方一道努力，相互尊重，和平共處，合作共贏，找到新時代中美正確相處之道。《

央視新聞》今日引述賀信表示，中美加強溝通和合作，有助於推動世界增加穩定性和確定性，有

助於推動世界和平與發展。不過，中國國防部新聞發言人譚克非今天回應稱，中方愿與美開展兩

軍之間的溝通，但對發展兩軍關係是「有原則、有底線」的。當前兩軍關係面臨的嚴重困難，責

任完全在美方。美方如果有意加強中美軍事溝通，就應言行一致、展現誠意，消除影響兩軍關係

的消極因素。此外，譚克非敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，中國人民解放軍密切關注台

海形勢，將繼續採取有力措施，堅定捍衛國家主權和安全利益。



２﹒ 商務部發布，１－９月，全國實際使用外資金額（ＦＤＩ）１００３７﹒６億元人民幣，

按可比口徑同比增長１５﹒６％，折合１５５３億美元，增長１８﹒９％。１－８月為

１３８４﹒１億美元，同比增２０﹒２％，即１－９月ＦＤＩ增長稍緩。從行業看，服務業實際

使用外資金額７４１４﹒３億元人民幣，增長６﹒７％。高技術產業實際使用外資增長

３２﹒３％，其中高技術製造業增長４８﹒６％，高技術服務業增長２７﹒９％。從來源地看，

德國、南韓、日本、英國實際對華投資分別增長１１４﹒３％、９０﹒７％、３９﹒５％和

２２﹒３％（含通過自由港投資數據）。商務部又公布，首９月，中國對外非金融類直接投資

５６７１﹒９億元人民幣同比增長８﹒５％（折合８５８﹒５億美元，同比增長６﹒３％）。其

中，流向租賃和商務服務業２９３﹒２億美元，同比增長２６﹒７％；流向製造業、批發和零售

業、建築業等領域的投資也呈增長態勢。商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示，外貿外資

協調機制重點外資項目工作專班進展良好。近期，會同各地方和相關部門，滾動形成新一批重點

外資項目清單，並在此基礎上推出製造業領域標誌性外資項目。



３﹒ 國家統計局公布，今年１－９月，全國規模以上工業企業實現利潤總額６２４４１﹒８億

元，同比下降２﹒３％，降幅較１－８月再擴大０﹒２個百分點。其中，國有控股企業實現利潤

總額２０９４７﹒９億元，同比增長３﹒８％；股份制企業實現利潤總額４５５９３﹒４億元，

下降０﹒４％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額１４８１４﹒５億元，下降９﹒３％；私

營企業實現利潤總額１７００５﹒０億元，下降８﹒１％。期內，採礦業實現利潤總額

１２４６９﹒６億元，同比增長７６％；製造業實現利潤總額４６２５９﹒６億元，下降

１３﹒２％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額３７１２﹒５億元，增長

４﹒９％。今年首九月，規模以上工業企業實現營業收入１００﹒１７萬億元，同比增長

８﹒２％；發生營業成本８４﹒９９萬億元，增長９﹒５％；營業收入利潤率為６﹒２３％，同

比下降０﹒６７個百分點。統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，從９月當月看，隨著穩經濟一

攬子政策和接續政策發力顯效，工業經濟加快恢復，企業效益逐步好轉，９月份工業企業利潤降

幅較上月收窄６個百分點。總體看，工業企業效益延續恢復態勢，但也要看到，當前工業企業利

潤同比仍在下降，企業成本水平仍然較高，部分行業和企業生產經營還存在一定困難。



４﹒ 加拿大央行加息５０個基點，至３﹒７５厘，升幅低於預期，再度燃起市場對美國聯儲局

將放緩加息步伐的猜測。美匯指數周三（２６日）紐約尾盤失守１１０關口，報１０９﹒６８。

人民幣中間價兩連揚；經歷昨日逾千點升幅後，即期匯率（ＣＮＹ）今早再高開１９３點子，盤

初升至７﹒１６元關口創逾一周新高，隨後逐漸回落，並重新失守７﹒２１關口，全日則回吐

２５６點，收報７﹒２０８１。市場人士表示，美聯儲加息可能放緩的預期持續發酵，美債收益

率回落，美匯也跟著調整，非美貨幣紛紛反彈，人民幣亦表現搶眼，不過仍需關注預期會否再次

逆轉。加拿大豐業銀行最新觀點認為，如果美國聯儲局再１１月議息會議上暗示降放緩加息節奏

，這料進一步改善市場情緒；不過在１１月聯儲局議息決議前，估計ＣＮＨ會維持在７﹒２附近

波動。



５﹒ 多家民營房企近期推進第二輪增信融資的消息，８月以來，中債增已增信支持新城控股

（滬：６０１１５５）、美的置業、碧桂園（０２００７）等民營房企發債融資。據《中國證券

報》引述業內人士表示，中債信用增進投資股份有限公司已獲得單一主體集中度監管豁免，可支

持前期已獲得增信的民營房企持續發債需求，民營房企有望迎來第二輪增信融資。目前，部分非

頭部民營房企已經在和中債增對接，說明監管部門支持發債的民營房企範圍在擴大。克而瑞研究

中心數據顯示，２０２２年四季度，２００家核心房企境內外債券合計到期規模達１８１２億元

，其中海外債約為６１７億元，又一波償債高峰期來臨。深陷債務困境的中國恒大

（０３３３３）旗下恒大地產集團昨晚（２６日）公告稱，其境內公司債「２１恒大０１」付息

二度展期議案已獲債券持有人會議通過，債券利息支付時間延期至明年４月。恒大旗下境內債目

前已經處於第二輪展期中。今年７月，「２０恒大０１」持有人會議否決了本息二次展期的議案

，恒大境內債尚未違約的金身面臨告破的境地。不過，「２０恒大０４」和「２０恒大０５」付

息展期六個月的議案均獲持有人會議通過。



６﹒ 以美元計價的９月中國出口同比增速進一步放緩１﹒４個百分點至５﹒７％，進口同比增

０﹒３％，增速與上月持平，但遜於市場預期的增１％。對於四季度中國進出口形勢，商務部新

聞發言人束珏婷在例行發布會表示，展望四季度，隨著世界經濟和全球貿易增長動能減弱，外貿

發展環境日趨複雜，不確定性仍在增加，外需增長放緩的風險加大。就未來幾月中國會否更積極

尋求加入ＣＰＴＰＰ，束珏婷表示，２０２１年９月１６日，中國正式提出申請加入《全面與進

步跨太平洋夥伴關係協定》（ＣＰＴＰＰ），引起各方高度關注，國內外反響積極，認為這是中

國在新時代擴大對外開放的重要舉措。目前，正按照ＣＰＴＰＰ加入程序，與各成員進行接觸、

溝通和磋商。為積極推動加入進程，中方已就協定案文規則進行了充分、全面和深入的研究評估

，梳理了加入ＣＰＴＰＰ可能需要採取的改革舉措和修改的法律法規。願通過持續深化改革，努

力全面達到ＣＰＴＰＰ規則標準，並在市場准入領域作出超過中方現有締約實踐的高水平開放承

諾。



７﹒ 內地公募基金三季度盈利表現欠佳。天相投顧數據顯示，三季度公募基金整體虧損

８８７７﹒６２億元，與二季度大賺近７０００億元形成鮮明對比。其中，權益基金是虧損主力

，股票型基金和混合型基金合計虧損超過９０００億元。其次，ＱＤＩＩ、ＦＯＦ和商品基金均

錄得虧損，其中ＱＤＩＩ基金虧損４６０﹒３１億元，ＦＯＦ和商品基金分別虧損９０﹒２８億

元和０﹒４４億元。而固收類基金在三季度實現盈利。其中，貨幣基金盈利４６７﹒７９億元，

相較二季度的５２１﹒６５億元有所下滑；債券基金盈利４０１﹒８２億元，相較二季度的

８６２﹒９２億元亦減少過半。產品方面，利潤榜單前二十名幾乎都是貨幣基金。招商證券在最

新發布的報告中指出，三季度，國內各類主動偏股公募基金倉位均有不同程度下降。但科創板、

國防軍工等板塊仍然獲得公募加倉。同時，公募基金對港股的配比再度回落。在基金的重倉持股

中，前１００大重倉股中港股數目降至８；前３００大重倉股中港股數目降至２０隻。



８﹒ 儘管經歷十一黃金周休假，１０月內銀同業存單發行規模依然保持強勢，現已突破萬億元

。據《上海證券報》引述分析人士認為，９月信貸投放出現明顯加速，信貸周期的拉長，使得銀

行需要長久期存單改善流動性指標。東方財富Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，１０月，興業銀行

（滬：６０１１６６）、中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）、建設銀行

（００９３９）（滬：６０１９３９）等銀行的發行規模和淨融資規模領跑。不過，近期同業存

單利率明顯反彈，已經超過了９月末的水平。數據顯示，目前１年期同業存單利率水平達到了

２﹒０５％，略高於９月末的２﹒０２％。市場資金面偏緊，被認為是同業存單利率水平上行的

一個原因。新湖期貨金融分析師李明玉表示，作為繳稅大月，１０月的財政狀況往往「收大於支

」，疊加留抵退稅基本結束，預計１０月財政收支差額較大。此外，資產配置也是影響同業存單

利率上行的一個重要因素。一些市場人士認為，近期機構持倉佔比過大的貨幣基金應該已降低了

持倉久期，以防止單一贖回引發的潛在風險。這可能會導致貨幣基金拋售部分同業存單，從而導

致利率走高。（ｗｌ）

