《經濟通通訊社２７日專訊》治療近視的角膜矯形鏡（ＯＫ鏡）意外首次被內地納入集採，

Ａ股眼科醫療股集體大挫。歐普康視（深：３００５９５）挫兩成跌停，愛爾眼科

（深：３０００１５）、普瑞眼科（深：３０１２３９）挫１４％，愛博醫療

（滬：６８８０５０）挫１１﹒８％，何氏眼科（深：３０１１０３）跌８﹒５％。

消息上，１０月２６日，河北省醫用藥品器械採購中心發布《關於開展２０種集採醫用耗材

產品信息填報工作的通知》，採購名單中包括「角膜塑形硬性透氣接觸鏡」，即延緩青少年近視

的ＯＫ鏡。據內媒報道，在內地ＯＫ鏡屬於消費醫療，以自費為主，毛利高，主要供給方是屬於

民營機構，此前相關企業一度認為暫不會被納入集採。

集採消息突然相關公司亦始料未及，均回應稱仍有細節待釐清。歐普康視表示，這個通知目

前是讓企業填報信息，是否實施帶量集中採購以及招投標細則均待確定，指公司致電河北省醫保

局未能打通，會繼續聯系。愛爾眼科則表示，「大家不必風聲鶴唳，嚇唬自己，這個《通知》還

只是第一步－－申報，招投細則、能否推廣都不得而知，集採結果水落石出還有很長的距離。」

（ｄｗ）

