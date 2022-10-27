《經濟通通訊社２７日專訊》官媒《中國證券報》今日頭版發文指，當下，多地多部門正搶

抓四季度時間窗口，加快落地落實一系列穩增長舉措，包括抓項目擴投資、釋放消費潛力、加快

使用專項債結存限額、謀劃儲備明年專項債項目等。隨著相關舉措陸續落地，政策效果將逐漸顯

現，四季度經濟有望運行在合理區間。

具體來看，在擴投資方面，該報統計，１０月１日至２６日，河南、山東、四川等地集中開

工一大批重大項目，投資規模合計超４８００億元人民幣。

在促消費方面，深圳、山西、湖北、黑龍江等地都已出台促消費措施，其中促進汽車消費是

重頭戲，多地推出如補貼乘用車以舊換新，投放「加油券」等措施。

與此同時，宏觀政策協同發力。在財政政策方面，地方政府正加快專項債發行，助力擴大有

效投資。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１０月２４日，１０月已發行和按計劃將發行的新增專項債超

過３０００億元人民幣，創下半年以來月度新高。不少地方已開始謀劃儲備２０２３年專項債項

目。

貨幣政策方面，貨幣政策繼續從總量和結構雙維度發力的信號明確。近期召開的人行貨幣政

策委員會三季度例會指出，將加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙

重功能。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，四季度，結構性貨幣政策工具將是貨幣政策穩增長的一

個重要發力點。他預計人行將繼續引導貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下調，持續降低實體經濟融

資成本，激發企業和居民的信貸需求，推動四季度人民幣貸款保持同比多增勢頭，提振市場信心

。（ｌｃ）

