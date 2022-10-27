《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》財政部、中證監發布《會計師事務所從事

證券服務業務信息披露規定（徵求意見稿）》，健全會計師事務所信息披露相關規則，提高證券

審計市場透明度。

當局就文件說明指出，現有的會計師事務所年度執業信息披露要求缺少相應的約束機制和法

律效力，在強化會計師事務所信息披露主體責任約束、加大信息披露責任追究力度方面存在明顯

不足，難以滿足監管需求。會計師事務所從事證券服務業務的信息披露缺少專門、詳盡的監管規

定，需健全信息披露相關監管規則，為信息披露監管提供充分依據和支持。

《披露規定》共十五條，明確了會計師事務所從事證券服務業務信息披露的法律依據和適用

範圍。

一方面，強化對會計師事務所信息披露的責任約束。細化明確會計師事務所信息披露的時間

、內容、披露途徑等規定，提出會計師事務所信息披露應真實、準確、完整、及時的總體要求，

並強調首席合伙人對會計師事務所信息披露負最終責任，強化外部約束，提高會計師事務所信息

披露質量。

另一方面，聚焦會計師事務所專業勝任能力和投資者保護能力，會計師事務所信息披露內容

涵蓋業務收入、分支機構等基本情況，同時突出執業人員、執業經驗、處理處罰、質量管理體系

、職業風險保障等體現會計師事務所專業勝任能力和投資者保護能力的信息。



