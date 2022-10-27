《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院辦公廳印發第十次全國深化「放管

服」改革電視電話會議重點任務分工方案。方案提出，落實好階段性減徵部分乘用車購置稅、延

續免徵新能源汽車購置稅、放寬二手車遷入限制等政策。有關部門和各地區要認真做好保交樓、

防爛尾、穩預期相關工作。２０２２年底前再增設一批跨境電子商務綜合試驗區等。



＊加大對重要項目建設的中長期資金支援力度＊



方案提出，依法盤活用好５０００多億元人民幣專項債地方結存限額，與政策性開發性金融

工具相結合，支援重點項目建設。在專項債資金和政策性開發性金融工具使用過程中，注重創新

機制，發揮對社會資本的撬動作用。引導商業銀行擴大中長期貸款投放，為重點項目建設配足融

資。

指導政策性開發性銀行用好用足政策性開發性金融工具額度和８０００億元人民幣新增信貸

額度，優先支援專項債券項目建設。鼓勵商業銀行信貸資金等通過銀團貸款、政府和社會資本合

作（ＰＰＰ）等方式，按照市場化原則加大對重要項目建設的中長期資金支援力度。

抓緊研究支援製造業企業、職業院校等設備更新改造的政策，金融機構對此要增加中長期貸

款投放。繼續深化利率市場化改革，發揮存款利率市場化調整機製作用，釋放貸款市場報價利率

形成機制改革效能，促進降低企業融資和個人消費信貸成本。督促２１家全國性銀行完善內部考

核、盡職免責和激勵機制，引導商業銀行擴大中長期貸款投放，為設備更新改造等配足融資。



＊延續免徵新能源汽車購置稅，用好保交樓專項借款＊



方案提出，落實好階段性減徵部分乘用車購置稅、延續免徵新能源汽車購置稅、放寬二手車

遷入限制等政策。延續實施新能源汽車免徵車輛購置稅政策，組織開展新能源汽車下鄉和汽車「

品牌向上」系列活動，支援新能源汽車產業發展，促進汽車消費。

實施好促進綠色智慧家電消費政策，積極開展家電以舊換新和家電下鄉。辦好國際消費季、

家電消費季、中華美食薈、老字號嘉年華等活動。加快培育建設國際消費中心城市，盡快擴大城

市一刻鐘便民生活圈試點，促進消費持續恢復。

給予地方更多自主權，因城施策運用好政策工具箱中的４０多項工具，靈活運用階段性信貸

政策，支援剛性和改善性住房需求。有關部門和各地區要認真做好保交樓、防爛尾、穩預期相關

工作，用好保交樓專項借款，壓實項目實施主體責任，防範發生風險，保持房地產市場平穩健康

發展。



＊再增設一批跨境電子商務綜合試驗區＊



方案明確，加大對跨境電商、海外倉等外貿新業態支援力度，線上線下相結合搭建境內外展

會平台，支援企業穩訂單拓市場。２０２２年底前再增設一批跨境電子商務綜合試驗區，加快出

台更多支援海外倉發展的政策措施。鼓勵貿促機構、會展企業以「境內線上對口談、境外線下商

品展」方式舉辦境外自辦展會，幫助外貿企業拓市場、拿訂單。鼓勵金融機構積極創新貿易金融

產品，提升貿易融資服務水準。支援金融機構按照市場化原則，為海外倉企業和項目提供定製化

的信貸產品及出口信保等金融產品和服務。

保障外資企業國民待遇，確保外資企業同等享受助企惠企、政府採購等政策，推動一批製造

業領域標誌性外資項目落地，增強外資在華長期發展的信心。

２０２２年底前制定出台關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提品質的政策文件，進

一步優化外商投資環境，高標準落實外資企業準入後國民待遇，保障外資企業依法依規平等享受

相關支援政策。更好發揮服務外資企業工作專班作用，完善問題受理、協同辦理、結果反饋等流

程，有效解決外資企業面臨的實際困難問題。

